Muere un hombre tras precipitarse desde un primer piso de la calle Neptuno de Valladolid

Ambulancias en Urgencias del Hospital de Valladolid Fotografía: Delegación del Gobierno

Un hombre de avanzada edad ha fallecido este martes tras precipitarse desde un primer piso en la calle Neptuno de Valladolid, según ha informado el Centro de Emergencias Castilla y León 1-1-2.

El suceso se ha producido en torno a las 10.04 horas, cuando varias llamadas alertaron de que una persona había caído desde una vivienda y necesitaba asistencia sanitaria.

En un primer momento, los testigos señalaron que el hombre presentaba una posible fractura en un pie.

Sin embargo, poco después comunicaron que se encontraba inconsciente.

La sala de operaciones del 1-1-2 avisó a la Policía Local de Valladolid, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que movilizó una UVI móvil hasta el lugar.

A su llegada, el personal sanitario únicamente pudo confirmar el fallecimiento del hombre.