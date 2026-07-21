La Cistérniga da el pistoletazo de salida a la Challenge Provincia de Valladolid con su explosiva cronoescalada

Presentación de la Challenge Provincia de Valladolid, este martes en la Diputación Provincial Diputación de Valladolid

El ciclismo del más alto nivel volverá a las carreteras de Valladolid a partir de este mismo martes, con una Challenge Provincia de Valladolid que cumple su segunda edición con la intención de mantenerse entre las pruebas más importantes de la categoría cadete a nivel estatal.

Para ello, este año da el salto al calendario nacional, redoblando la apuesta de la provincia vallisoletana por el ciclismo.

La presentación del acto tuvo lugar en el Palacio de Pimentel, con la presencia del diputado de Deportes y Juventud, Javier González, acompañado por el alcalde de La Cistérniga, Alberto Redondo; el alcalde de Simancas, Luis Alberto Plaza; y el alcalde de Mayorga, David de la Viuda.

Durante la comparecencia, los regidores de los municipios destacaron que la celebración de este tipo de eventos en los municipios supone un "impulso" importante para la hostelería y el turismo local.

Por su parte, el diputado Javier González agradeció a todos los agentes y voluntarios su labor, que hace posible la "correcta y segura" realización de estos eventos.

Inicio en La Cistérniga

Esta segunda edición de una de las citas de referencia del ciclismo en Castilla y León contará de nuevo con tres etapas en diferentes puntos de la provincia, dando oportunidad a todo tipo de ciclistas.

Como ya ocurriera el año pasado, La Cistérniga será la encargada de dar el pistoletazo de salida a la Challenge Provincia de Valladolid con su explosiva cronoescalada, cuya meta estará situada en el Cerro de San Cristóbal.

Un día más tarde, el pelotón se trasladará hasta Mayorga para la jornada más llana de la carrera, pero en la que también hay lugar para sorpresas que dinamiten el sprint, como ya demostró el año pasado Karel Pruijn.

Por último, Simancas toma el testigo de Laguna de Duero como fin de fiesta, en una jornada de similares características, donde la subida al Arco de Portillo servirá para destacar a los más fuertes desde lejos antes de la dura llegada al Archivo Histórico Provincial.

16 equipos

En cuanto a la participación, serán 16 los equipos que participen en esta cita veraniega del calendario cadete, destacando la presencia del vallisoletano Norinver-Impalag y otros cinco equipos con sede en territorio castellano y leonés.

Además, se desplazarán hasta Valladolid formaciones procedentes de diferentes puntos del estado, como Andalucía, Asturias, Cantabria, la Comunitat Valenciana o Madrid para completar una lista en torno al centenar de inscritos.

La organización corre a cargo del 7Team Imperolid, con la colaboración del Velo Club Delicias y el Club Ciclista La Cistérniga. Asimismo, cuenta con el apoyo institucional de la Diputación de Valladolid, así como de los consistorios municipales de La Cistérniga, Mayorga y Simancas.

El conglomerado empresarial vallisoletano también se ha volcado con la carrera, sumando una veintena de patrocinadores entre los que destacan Maldopar, Fermy, Lord, Reformas Javier Casado y Vulcanizados Álvares.