La Feria de Valladolid invierte más de 570.000 euros para mejorar su eficiencia energética y reducir el consumo un 59%

El presidente del Comité Ejecutivo, Víctor Caramanzana, y el director general de la Feria, Alberto Alonso, presentan las obras de mejora realizadas en el recinto de Feria de Valladolid. Miriam ICAL

La Feria de Valladolid acometerá este verano la renovación de los sistemas de iluminación del recinto y el auditorio 1, una intervención que permitirá reducir el consumo energético un 59,60 por ciento y mejorar las condiciones de uso de esos espacios gracias a la actuación tecnológica, según se recoge en el proyecto realizado por la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (Somacyl).

El presupuesto estimado en la licitación del concurso publicado por Somacyl asciende a 574.555,69 euros, que serán asumidos por Feria de Valladolid con fondos propios. Un total de 11 empresas se postularon para ejecutar la transformación del sistema de iluminación de Feria de Valladolid y la adjudicataria resultó la compañía Ferrovial Energía S.A.U.

La premisa del proyecto, tal y como recogió Ical en un comunicado, busca avanzar hacia un sistema “más homogéneo, eficiente y adaptado” a las condiciones reales de uso de los espacios, que actualmente “están equipados con tecnología de fluorescencia, halógenos y halogenuros metálicos”.

Diferentes actuaciones

La modificación de la iluminación en los pabellones 1, 2, 3 y 4 conformará el grueso de la intervención, que afectará también al auditorio 1 y áreas exteriores como la plaza principal, el acceso por la calle Mieses, el parking lateral, la zona de talleres y el espacio junto a la estación de biomasa.

En los pabellones se sustituirán los proyectores de halogenuros metálicos, campanas industriales y soluciones fluorescentes por luminarias LED y, además, se ajustará su distribución para mejorar la uniformidad y el rendimiento global.

Respecto a la renovación del alumbrado exterior, se propone un planteamiento homogéneo basado en la sustitución completa de los proyectores existentes por nuevos equipos led, manteniendo en la medida de lo posible los soportes de la línea de alimentación.

El consumo energético anual de la Feria de Valladolid se sitúa en 687.927 kilowatios hora, de los cuales el 72 por ciento corresponde a iluminación y el 28 por ciento a climatización.

El ahorro energético estimado para el auditorio 1 rondará el 88 por ciento, ya que se pasará de una potencia instalada de 11.340 watios a 1.267. Y en el conjunto del recinto se prevé una reducción de emisiones de CO2 superior a las 60 toneladas anuales.

Transformación digital y eficiencia

El director general de la Feria de Valladolid, Alberto Alonso, explicó que “mejorar la eficiencia en los procesos es uno de los retos constante a los que debemos hacer frente y afecta a todos los ámbitos, desde el cambio en la iluminación, las obras de mejora acometidas en el pabellón 3 para favorecer nuevos usos de ese espacio o la incorporación de un nuevo software de gestión que agilizará procesos en nuestro trabajo diario”.

Entre las actuaciones para modernizar la gestión de procesos de incluye la implantación de un nuevo sistema de gestión integral que permitirá unificar trámites, mejorar la eficiencia operativa y ofrecer un servicio más ágil a clientes y proveedores.

La puesta en marcha del proyecto incluyó procesos de migración de datos, formación específica para los equipos de trabajo y el desarrollo de funcionalidades adaptadas a las necesidades concretas de la Feria de Valladolid.