La Diputación de Valladolid habilitará una partida para recuperar el castillo de Íscar tras el incendio

Conrado Íscar y José Andrés Sanz, en el entorno del castillo de Íscar, arrasado por el incendio Diputación de Valladolid

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, ha anunciado que la institución provincial habilitará una partida económica para colaborar en la recuperación del castillo de Íscar y su entorno, gravemente afectados por el incendio forestal declarado la pasada semana.

Íscar ha visitado durante la tarde de este lunes la zona dañada junto al alcalde del municipio, José Andrés Sanz.

Ambos han recorrido el entorno de la fortaleza para conocer de primera mano la magnitud de los desperfectos y comprobar la evolución del fuego, que permanece activo, aunque en nivel cero.

La visita se ha producido después de que durante la jornada anterior se registrara un nuevo conato.

Los equipos de extinción continúan vigilando y refrescando el terreno ante el riesgo de que el viento y los cambios bruscos de temperatura puedan reavivar las llamas.

“Cuando vas llegando a esta fortaleza y a este castillo te das cuenta de la magnitud y de la gravedad de la tragedia”, ha señalado Conrado Íscar, quien ha pedido mantener la prudencia hasta que el incendio pueda darse completamente por extinguido.

Visita al castillo de Íscar tras el incendio Diputación de Valladolid

“Íscar no va a estar solo”

El presidente de la Diputación ha trasladado un mensaje de respaldo a los vecinos y al Ayuntamiento. “Quiero decir a la ciudadanía de Íscar que no va a estar sola. La Diputación va a estar detrás”, ha afirmado.

Los técnicos trabajan todavía en la valoración de los daños ocasionados en el castillo, la muralla exterior, la ladera y las instalaciones del entorno.

Las primeras estimaciones municipales sitúan el coste de la recuperación entre 2,5 y tres millones de euros, aunque la cifra definitiva podría ser superior.

Íscar ha explicado que la Diputación esperará a disponer de los informes técnicos antes de concretar su aportación. “Una vez que tengamos esa valoración, vamos a habilitar una partida para poder colaborar”, ha avanzado.

El presidente provincial ha reclamado, además, la implicación de la Junta de Castilla y León, el Gobierno de España y el Ayuntamiento, al considerar que un municipio no puede asumir en solitario una inversión de esta magnitud.

“Estoy pidiendo ayuda, pero también estoy ofreciendo ayuda”, ha subrayado antes de defender la puesta en marcha de un plan nacional que permita responder ante catástrofes de estas características.

El alcalde de Íscar muestra al presidente de la Diputación los daños en las instalaciones del castillo tras el incendio Diputación de Valladolid

Reconocimiento al operativo

Durante la visita, Conrado Íscar ha destacado la rápida intervención de los bomberos provinciales y la coordinación entre la Junta, la Diputación y el Ayuntamiento.

También ha agradecido la colaboración de vecinos, voluntarios y agricultores, cuya actuación resultó decisiva para evitar consecuencias todavía más graves.

“Hubo una coordinación impecable y un trabajo extraordinario de todas las administraciones, de los voluntarios y, de manera muy especial, de los agricultores”, ha asegurado.

Asimismo, ha realizado un llamamiento a la responsabilidad ante las elevadas temperaturas y el riesgo de incendios. “Tenemos que ser prudentes, responsables y tener muchísimo cuidado”, ha insistido.

Daños en la muralla y la ladera

Por su parte, el alcalde de Íscar, José Andrés Sanz, ha explicado que arquitectos, arqueólogos y técnicos de Patrimonio continúan inspeccionando la zona para determinar el alcance real de los daños.

La principal preocupación se centra en la muralla exterior, especialmente en el tramo rodeado por los pinares, donde el fuego ha causado una afección importante.

También se analiza la estabilidad del edificio y de la ladera, así como el riesgo de que las cenizas sean arrastradas hacia el casco urbano y la red de alcantarillado en caso de lluvias.

“Lo primero es garantizar la seguridad del edificio, porque es un espacio visitable”, ha señalado el alcalde.

Antes del incendio, el castillo acogía semanalmente actividades educativas en las que participaban alrededor de 200 niños.

Estas visitas permanecerán suspendidas hasta que los informes certifiquen que el recinto puede volver a utilizarse sin riesgo.

Petición de no acceder a la zona

El alcalde ha pedido expresamente a los vecinos y visitantes que no se adentren en el terreno afectado.

Aunque el incendio se encuentra en nivel cero, todavía permanece activo y el suelo continúa caliente en algunos puntos. Además, en las cenizas pueden permanecer partículas perjudiciales para la salud.

“No es una atracción. Entendemos que la gente quiera venir a ver qué ha pasado y cómo ha cambiado el paisaje, pero debe tener muchísimo cuidado”, ha advertido.

Una vez concluidos los informes técnicos, las administraciones abordarán de manera conjunta el plan de rehabilitación del castillo y de recuperación de una zona que Conrado Íscar ha definido como “el faro que alumbra todo el municipio”.