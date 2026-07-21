La Diputación de Valladolid destina 6,3 millones a ayuda y comida a domicilio durante el primer semestre de 2026

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, durante la rueda de prensa de este martes Diputación de Valladolid

La Diputación de Valladolid ha destinado 6.352.325,58 euros durante el primer semestre de 2026 al mantenimiento de dos de los principales recursos de atención a las personas dependientes del medio rural: el Servicio de Ayuda a Domicilio y el Servicio de Comida a Domicilio.

Gracias a esta inversión, la institución provincial presta apoyo a 3.016 personas residentes en municipios de menos de 20.000 habitantes, reforzando su compromiso con la autonomía personal, el bienestar de las personas mayores y dependientes y su permanencia en el entorno rural.

Ambas prestaciones forman parte del sistema público de Servicios Sociales de Castilla y León y constituyen herramientas esenciales para mejorar la calidad de vida de las personas con necesidades de apoyo, al tiempo que contribuyen a fijar población en el medio rural mediante la prestación de servicios de proximidad.

Servicio de Ayuda a Domicilio

La Diputación de Valladolid ha destinado 5.813.910 euros al Servicio de Ayuda a Domicilio durante los seis primeros meses del año.

En este periodo, el servicio ha atendido a 2.469 personas, prestando un total de 221.269,66 horas de atención.

El Servicio de Ayuda a Domicilio tiene como objetivo favorecer la autonomía personal, prevenir situaciones de deterioro y facilitar que las personas puedan continuar viviendo en sus hogares el mayor tiempo posible con las condiciones adecuadas de atención y seguridad.

El crecimiento continuado del servicio responde al progresivo envejecimiento de la población de la provincia y a la ausencia de lista de espera para las personas con derecho reconocido a la prestación.

También a la escasez de recursos asistenciales alternativos en el medio rural —como centros de día, centros de noche, viviendas tuteladas o residencias— y al incremento de la intensidad del servicio establecido por el Real Decreto 675/2023, de 18 de julio.

Servicio de Comida a Domicilio

Como complemento al Servicio de Ayuda a Domicilio, la Diputación presta también el Servicio de Comida a Domicilio, destinado a personas dependientes que presentan dificultades para preparar su alimentación de forma autónoma.

Durante el primer semestre de 2026, este servicio ha atendido a 547 usuarios, distribuyendo 73.377 comidas, con un coste total de 654.502,66 euros, de los que la Diputación financia 538.415,58 euros.

El servicio se presta en todos los municipios de la provincia donde existe una persona beneficiaria, garantizando la igualdad de acceso con independencia del tamaño o ubicación del municipio.

Los menús se elaboran mediante un sistema de catering en línea fría, que garantiza la seguridad alimentaria y la conservación óptima de los alimentos hasta el momento de su consumo.

La prestación incluye comidas y cenas refrigeradas listas para su calentamiento, con diferentes modalidades adaptadas a las necesidades nutricionales de cada usuario, como menús triturados, hiposódicos o astringentes.

Además, los menús ofrecen una alimentación equilibrada y variada, incorporando productos de temporada y recetas de la gastronomía tradicional.

El reparto se realiza, como mínimo, tres veces por semana en todos los municipios de la provincia, permitiendo que las personas beneficiarias dispongan de una alimentación saludable y segura durante todo el año y reduciendo las dificultades derivadas de la falta de comercios de alimentación o de las limitaciones de movilidad y apoyo familiar.

Atención en el medio rural

Ambos servicios se incluyen en el contrato adjudicado por la Diputación de Valladolid con vigencia entre el 1 de mayo de 2025 y el 30 de abril de 2027, prorrogable por otros dos años.

Con esta inversión, la Diputación de Valladolid reafirma su compromiso con unos servicios sociales de proximidad, garantizando que las personas mayores y dependientes puedan continuar viviendo en sus hogares con la atención necesaria y contribuyendo a mantener la población en los municipios de la provincia.