Carnero se presenta a la reelección con "emoción" y no teme al candidato del PSOE: "Que venga, que le espero"

El candidato a la Alcaldía del Ayuntamiento de Valladolid, Jesús Julio Carnero, durante la rueda de prensa de este martes Miriam Chacón ICAL

El alcalde de Valladolid y candidato del PP a la reelección, Jesús Julio Carnero, aseguró este martes que se presenta a las elecciones municipales de mayo de 2027 con la "emoción" de seguir trabajando con y por "todos" los vallisoletanos.

Así como con "ilusión", "fuerzas renovadas" y la apuesta por un soterramiento "medular" y "vivo".

Carnero, que compareció rodeado del Grupo Municipal Popular y su equipo, tras ser designado la semana pasada como candidato a la Alcaldía de Valladolid, subrayó que se propone como reto ganar en las urnas de la forma "más absoluta".

En ese sentido, el regidor vallisoletano, que se convirtió en alcalde hace tres años tras sellar un pacto con Vox que desbancó al socialista Óscar Puente, aseguró que por su condición personal no tiene "temor absolutamente a nada".

"Que venga, que le espero", dijo al ser preguntado por la posibilidad de que su oponente del PSOE sea una persona próxima al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible.

Carnero, que recibió el respaldo del presidente del PP de Valladolid, Conrado Íscar, para mantener el gobierno municipal de Valladolid, no cree que su designación le genere problemas con Vox en lo que resta de mandato porque, recordó, los dos socios asumieron en 2023 un "ejercicio de responsabilidad" para "echar al sanchismo" que representaba Puente.

También expresó su "perplejidad" por una oposición "decimonónica" que se dedica a defender a los ministros.

Asimismo, el regidor popular, que arranca la "maquinaria" para afrontar el "reto" de la próxima campaña electoral, valoró la confianza depositada en su persona por el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, así como por el presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, y el conjunto de la formación.

Además, apoyó la "operación" que pilotó el secretario general del partido, Miguel Tellado, para nombrar candidatos en las capitales con una "antelación adecuada" porque ayuda a "despejar dudas".

Tras un primer mandato, que para Carnero ha supuesto "un antes y un después en la realidad de Valladolid", destacó que han recuperado el "pulso" de la ciudad.

Ello a pesar de la situación económica que se encontraron en el Consistorio tras el paso del "sanchismo", que resumió en un "déficit estructural y compromisos sin dotación presupuestaria", como el Teatro Lope de Vega.

Ahora, añadió, afronta el "grandísimo proyecto" de seguir gobernando para culminar actuaciones como la reforma del estadio José Zorrilla, los centros de vida activa de Leopoldo Cano, Arca Real y La Victoria o el espacio joven de Parquesol.

También el polideportivo del colegio Miguel Delibes, el Monasterio de Las Catalinas, el Teatro Lope de Vega o las plazas de San Pablo y de la Controversia, entre otros.

Con una situación "más sólida", gracias a una gestión basada en la "planificación", la "responsabilidad" y el "control del gasto", unida a la bajada de impuestos, destacó la toma de decisiones "tangibles" y "relevantes" durante sus tres años al frente del Consistorio vallisoletano.