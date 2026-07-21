El Ayuntamiento de Valladolid construye dos nuevos aparcamientos disuasorios en Huerta del Rey y La Victoria

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, visita las obras de los nuevos aparcamientos Ayuntamiento de Valladolid

Valladolid ganará 232 nuevas plazas de aparcamiento disuasorio en Huerta del Rey-Girón y La Victoria con las dos actuaciones que el Ayuntamiento está desarrollando en la calle Bálago y en el paseo del Obregón.

El alcalde, Jesús Julio Carnero, ha visitado este martes ambos proyectos, incluidos en el Programa de Actuaciones en Espacios de Estacionamiento.

El plan municipal contempla más de 2.400 nuevas plazas a través de 14 intervenciones repartidas por la ciudad.

La iniciativa combina aparcamientos disuasorios, espacios para residentes y zonas destinadas a vehículos pesados.

Solo en el primer apartado se prevén 1.107 plazas en nueve puntos estratégicos de Valladolid.

Carnero ha destacado que se trata de la mayor ampliación de estacionamientos impulsada por el Consistorio en los últimos años.

El objetivo es facilitar el acceso a la ciudad y dar respuesta a los problemas de aparcamiento que soportan algunos barrios.

Dos actuaciones en marcha

La intervención más importante se ejecuta en la calle Bálago. Allí, el Ayuntamiento urbaniza una parcela de 3.404 metros cuadrados para habilitar 172 plazas.

Cinco estarán reservadas para personas con movilidad reducida y otras cuatro contarán con puntos de recarga para vehículos eléctricos.

La inversión alcanza los 238.000 euros y la previsión es que las obras terminen el próximo 4 de septiembre.

El proyecto incluye la pavimentación del espacio, nueva señalización, alumbrado y redes de saneamiento, electricidad y telecomunicaciones.

También se incorporarán zonas ajardinadas y arbolado.

La segunda actuación se desarrolla en el paseo del Obregón, en La Victoria.

En este caso, se acondiciona una parcela municipal de 1.540 metros cuadrados para crear 60 plazas, dos de ellas adaptadas.

Las obras cuentan con un presupuesto de 133.000 euros y está previsto que concluyan el 21 de agosto.

El proyecto permitirá ordenar una campa que ya se utilizaba de manera informal como aparcamiento y que se encuentra junto a un centro educativo y varias instalaciones deportivas.

El programa continuará en los próximos meses con otras dos intervenciones: 168 plazas en los antiguos talleres de Renfe, en Las Delicias, y otras 40 en el entorno de la calle Pingüino, en Pajarillos.