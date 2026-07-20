Víctor Alonso deja la Diputación de Valladolid para dedicarse a la política autonómica

Víctor Alonso dejará la Vicepresidencia de la Diputación de Valladolid y renunciará también a su acta de diputado provincial para centrarse plenamente en su nueva responsabilidad en el Gobierno de Castilla y León.

Así lo ha anunciado este lunes el presidente de la institución provincial, Conrado Íscar, quien ha explicado que la salida se hará efectiva en el pleno previsto para el próximo 31 de julio, el último que celebrará la Diputación durante este mes.

“Víctor Alonso dejará la Diputación y esto será efectivo el 31, que es el último pleno que vamos a celebrar en este mes de julio”, ha señalado Íscar durante una rueda de prensa.

El presidente provincial ha enmarcado esta decisión en el nuevo escenario político abierto tras las elecciones autonómicas del pasado 15 de marzo y la posterior formación del Ejecutivo de la Comunidad.

Víctor Alonso formó parte de la candidatura del Partido Popular a las Cortes de Castilla y León y, tras la constitución del nuevo Gobierno autonómico, ha decidido cerrar su etapa en la política provincial para asumir plenamente sus nuevas funciones.

“Cierra una etapa y ahora estará colaborando y ayudando a todos los vecinos de Castilla y León. Ha dado un salto más: trabajaba en el ámbito municipal y provincial y ahora va a trabajar en el ámbito autonómico”, ha explicado Íscar.

El presidente de la Diputación ha insistido en que se trata de una renuncia voluntaria y de una decisión adoptada personalmente por el todavía vicepresidente.

“Es una renuncia por parte de él. Es una decisión personal”, ha precisado antes de recordar que su incorporación a la candidatura autonómica contó con el respaldo del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco.

La renuncia deberá ser conocida formalmente por el pleno de la institución provincial. Por ello, Víctor Alonso continuará ocupando sus responsabilidades hasta la sesión prevista para el viernes 31 de julio.

“Esa renuncia tiene que ser efectiva y la tiene que recoger un pleno. No será esta semana, sino, tal y como está establecido, el próximo viernes”, ha detallado Íscar.

Reorganización del equipo

El presidente provincial no ha querido adelantar todavía cómo quedará reorganizado el equipo de gobierno de la Diputación tras la marcha de su vicepresidente. No obstante, ha avanzado que la nueva estructura se dará a conocer próximamente.

“En breve vamos a desgranar la nueva organización y la nueva composición del equipo de gobierno”, ha indicado.

Íscar ha explicado que ha preferido comunicar primero la renuncia y respetar los tiempos del propio Víctor Alonso, de manera que pueda despedirse personalmente de la institución en la que ha desarrollado buena parte de su trayectoria política.

“Creo que merece su respeto y que pueda despedirse después de tantos años que ha trabajado y ha estado en esta casa”, ha afirmado.

El presidente de la Diputación también ha aprovechado su intervención para agradecer públicamente la labor desarrollada por Víctor Alonso tanto durante los dos mandatos encabezados por el propio Íscar como a lo largo de toda su trayectoria en la institución provincial.

“Quiero agradecerle todo el trabajo, no solo en los dos equipos que he presidido, sino también durante toda su trayectoria”, ha concluido.

La marcha de Víctor Alonso obligará ahora a Conrado Íscar a reestructurar el equipo de gobierno provincial y a decidir quién asumirá la Vicepresidencia y las competencias que hasta ahora dependían del dirigente popular. Los cambios se conocerán una vez que el pleno formalice su renuncia.