Mayorga impulsa su Trovada de Habaneras más ambiciosa: "Los sones son el vivo reflejo de lo que hemos mamado y heredado"

David de la Viuda, alcalde de Mayorga, junto a Conrado Íscar y Teresa Pérez Daniel, en la presentación de la Trovada de Habaneras Diputación de Valladolid

Mayorga ya prepara una de las citas culturales más emblemáticas de la provincia. La XXXIII Trovada de Habaneras, que se celebrará del 20 al 25 de julio, será la primera edición tras su declaración como Fiesta de Interés Turístico Regional por la Junta de Castilla y León.

Este reconocimiento ha llevado al Ayuntamiento de Mayorga y a la Fundación de Habaneras a reforzar una programación que se extenderá durante toda la semana con nuevas actuaciones y actividades culturales.

El alcalde de Mayorga, David de la Viuda, destacó durante la presentación oficial que la declaración supone "algo muy especial" para el municipio y explicó que el objetivo ha sido impulsar una cita que ha ganado peso en los últimos años.

"La Trovada ha cogido mucho volumen y mucha fuerza. Creíamos que teníamos que darle un impulso más", aseguró.

De la Viuda reivindicó también el arraigo de las habaneras en la localidad terracampina y recordó que forman parte de la identidad cultural de varias generaciones de mayorganos.

"Mayorga es un pueblo que siempre ha cantado. Estos sones son el vivo reflejo de lo que hemos mamado y heredado", afirmó el regidor, quien animó a los visitantes a acercarse a un género musical que sigue despertando un notable interés entre artistas y aficionados.

La presidenta de la Fundación de Habaneras, Teresa Pérez Daniel, subrayó que la declaración turística abre una nueva etapa para la Trovada y permitirá aumentar su proyección.

"Es la primera vez que tenemos el orgullo de que la Junta de Castilla y León nos ha declarado Fiesta de Interés Turístico Regional. Es un recorrido más para que la Trovada vaya aumentando también su categoría y su extensión", señaló.

La principal novedad será la ampliación de la programación. La organización ha sustituido algunas de las tradicionales sesiones de cine por actuaciones musicales adicionales para convertir toda la semana en una celebración de las habaneras.

Entre las citas destacadas figuran la actuación del dúo Acordul en el Museo del Pan, el concierto del coro impulsado por Susso González, integrante de Celtas Cortos, y la participación, por primera vez, de un grupo de niños de la localidad.

"Ellos son el futuro. Sin ellos no podemos hacer nada. Tienen que recoger el testigo para que la habanera en Mayorga se potencie y no muera", afirmó Pérez Daniel.

El viernes llegará uno de los platos fuertes con el recital 'En modo habanera', que reunirá a la mezzosoprano Sandra Ferrández, la pianista vallisoletana Irene Alfageme y el concertista Angelo Montanaro, uno de los grandes especialistas internacionales en dulzaina.

La jornada central tendrá lugar el sábado con la tradicional mesa redonda de investigación, una actividad única en España por su especialización en el estudio y divulgación de la habanera.

Este año participará la neurocientífica y profesora de la Universidad de Burgos Manuela del Caño Espinel, que abordará la relación entre la música y las emociones desde el punto de vista del cerebro humano.

La noche concluirá con las actuaciones de los Amigos de las Habaneras de Mayorga y del grupo catalán Americanus, además de la presentación de Javier Pérez Andrés.

Teresa Pérez Daniel defendió igualmente el arraigo histórico de este género en la localidad, que atribuyó a la intensa actividad musical desarrollada durante décadas y a la transmisión entre generaciones.

"Las hemos aprendido de padres, de abuelos, de padres a hijos. Las hemos heredado por tradición oral", recordó.

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, felicitó a Mayorga por los 33 años de trayectoria de la Trovada y por la reciente declaración turística, y destacó el trabajo del Ayuntamiento, la Fundación y todas las personas que han contribuido a consolidar el evento.

"Es importante seguir apostando por la cultura y por nuestra cultura", señaló Íscar, quien destacó que durante esos días Mayorga volverá a convertirse en "el epicentro cultural de la comarca".