Herido un motociclista tras sufrir una salida de vía en la VA-404, en la provincia de Valladolid

Motorista de la Guardia Civil de Tráfico en imagen de archivo. Fotografía: Imagen de archivo.

Un varón joven ha resultado herido, y se encontraba inconsciente en un primer momento, tras sufrir un accidente en Medina del Campo en un suceso que se ha producido a las 12:32 horas de este domingo, 19 de julio.

El suceso se ha producido en la carretera VA-404, en concreto en el kilómetro 2, donde ha sido la salida de vía de una motocicleta y se solicitaba asistencia para el conductor, un varón joven.

Se ha dado aviso a la Policía Local, a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado una ambulancia al lugar.

Una UVI móvil ha atendido al conductor, de unos 40 años, a quien ha trasladado más tarde al hospital de Medina del Campo.