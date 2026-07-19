Humo y una herida con quemaduras tras un incendio en Valladolid: movilizados Bomberos y Policía

Imagen de los Bomberos de Valladolid. Fotografía de archivo.

Los servicios de Emergencias 112 han informado de que a las 12:48 horas de esta mañana de domingo, 19 de julio, un vecino ha llamado alertando de la presencia de humo en el patio de luces del bloque en el que vivía.

No precisaba el origen del humo ni tampoco que se tratase de un incendio.

Se dio aviso a los Bomberos y a la Policía Municipal. Posteriormente, los Bomberos solicitaron asistencia para la inquilina del piso, origen del humo, una mujer que presentaba alguna quemadura leve.

Se dio aviso entonces a Emergencias Sanitarias Sacyl que ha enviado al lugar una ambulancia.