Herido grave Mario Parrado tras sufrir una doble cornada durante el Concurso de Cortes de Cigales

El recortador de Mucientes, Mario Parrado, ha sufrido una “grave doble cornada” durante la celebración del Concurso de Cortes de Cigales por sus fiestas de Santa Marina 2026, como han confirmado fuentes de Tauromed a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

El suceso se produjo durante la segunda ronda clasificatoria y Mario sufrió una doble cornada, una en el brazo, que no entrañaba mayor gravedad, y otra en el costado izquierdo en la zona del tórax y el abdomen.

Fue estabilizado en el lugar y después trasladado al Hospital Clínico de Valladolid donde fue operado a eso de las 23:00 horas de la noche.

Su pronóstico es grave.

El Concurso lo ganó Daniel Alcalá

El Concurso de Cortes de las Fiestas de Santa Marina en Cigales congregó a un numeroso público en el coso cigaleño para disfrutar de la actuación de doce de los mejores especialistas del panorama nacional.

El cortador belmonteño, Daniel Alcalá, conocido como ‘Chiquitín’, se alzó con la victoria del certamen tras demostrar una gran valentía, técnica y espectacularidad en sus quiebros y saltos frente a las reses de la ganadería Cantoblanco.

Se impuso al resto de participantes una competición de gran nivel que estuvo marcada también por esa cogida a Mario Parrado.