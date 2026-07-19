El Festival de las Artes Milla de Oro del Vino anuncia mucha diversión y grandes conciertos: Maldita Nerea y Melocos

El Castillo de Peñafiel y el cartel del IV Festival de las Artes Milla de Oro del Vino. Fotografías: Portal de Turismo de España y Diputación de Valladolid.

La Diputación de Valladolid y el Ayuntamiento de Peñafiel han presentado la IV edición del Festival de las Artes Milla de Oro, que pasa por ser una cita consolidada en la programación cultural y estival de la comarca.

Este año va a volver a reunir tanto música como cultura, en algunos de los espacios patrimoniales más emblemáticos del municipio vallisoletano.

La programación musical va a arrancar el viernes, 24 de julio. Lo hará a partir de las 23:00 horas en la Plaza de España y con un concierto muy especial como el del grupo Melocos.

Pasa por ser una de las bandas más reconocidas del pop español y autora de canciones que han marcado a toda una generación.

Antes del concierto abrirá el escenario la artista vallisoletana Nadia Álvarez, mientras que la noche concluirá con una sesión de DJ, convirtiendo la Plaza de España en un gran espacio de encuentro y disfrute para vecinos y visitantes.

El sábado 25 de julio, también a las 23:00h, el festival se trasladará a un escenario incomparable como es la Plaza del Coso de Peñafiel.

Allí actuará Maldita Nerea, una de las formaciones más consolidadas del panorama musical nacional, con un repertorio repleto de grandes éxitos que promete congregar a miles de personas.

Todos los conciertos serán gratuitos, reafirmando el compromiso de acercar la cultura y la música en directo a toda la ciudadanía.

Cartel del IV Festival de las Artes Milla de Oro del Vino. Fotografía: Diputación de Valladolid.

El Festival de las Artes Milla de Oro del Vino volverá a apostar también por propuestas culturales de pequeño formato en un entorno único como el Castillo de Peñafiel.

Así, el 23 de julio, a las 20:30h, tendrá lugar el espectáculo de narración oral a cargo de Simone Negrin, mientras que el 30 de julio, a la misma hora, será el turno de Érica González.

Para asistir a estas dos actividades será necesario recoger previamente una invitación en la Biblioteca Municipal de Peñafiel, ya que el aforo es limitado.

Cuatro años consolidando un festival

A lo largo de sus cuatro ediciones consecutivas, el Festival de las Artes Milla de Oro del Vino ha reunido en Peñafiel a algunos de los nombres más destacados de la música nacional, consolidándose como una de las grandes citas culturales del verano en la provincia de Valladolid.

Por sus escenarios han pasado artistas y grupos como Café Quijano, King África, Isabel Aaiún, Pignoise, Ultraligera, Kitai, Delgao, Sinestesia, Delameseta, Vicco, Bravo Maldonado, entre otros, ofreciendo espectáculos gratuitos en espacios singulares del municipio y atrayendo a miles de asistentes.

Con esta nueva edición, la Diputación de Valladolid, el Ayuntamiento de Peñafiel y la Junta de Castilla y León continúan apostando por una programación cultural de primer nivel que combina música, patrimonio y turismo

Se refuerza la imagen de la villa y su comarca como un destino de referencia dentro de la Milla de Oro del Vino y contribuyendo a dinamizar la actividad económica y social durante el periodo estival.

Desde su nacimiento en 2023, este festival se ha convertido en una de las grandes apuestas culturales de la provincia de Valladolid al ofrecer una programación de calidad, gratuita y abierta a todos los públicos, contribuyendo además a posicionar la villa como un referente cultural y turístico durante el verano.

El festival cuenta con la financiación de la Diputación de Valladolid y el Ayuntamiento de Peñafiel y la colaboración de la Junta de Castilla y León, instituciones que hacen posible su celebración.

Pero el Festival de las Artes Milla de Oro del Vino es mucho más que un ciclo de conciertos. Es una invitación a descubrir Peñafiel y su comarca, la cuna de la Ribera del Duero y uno de los grandes referentes del enoturismo nacional.

Situada en el corazón de la Milla de Oro del Vino, la villa ofrece al visitante un entorno privilegiado en el que se encuentran algunas de las bodegas más prestigiosas de España, convirtiéndose en un destino imprescindible para los amantes del vino y del mundo rural.

Enamorar a vecinos y visitantes

“Peñafiel vuelve a celebrar el Festival de la Milla de Oro del Vino en su cuarta edición, gracias al impulso de la Diputación de Valladolid y del Ayuntamiento de Peñafiel y a la colaboración de la Junta de Castilla y León. Con su apoyo es posible el festival”, ha asegurado la diputada de Cultura, Yolanda Burgoa.

Ha indicado la importancia de “los dos conciertos gratuitos el 24 y el 25 de julio” en los que se “podrá disfrutar de dos bandas muy conocidas como Melocos y Maldita Nerea” pero ha incidido en la “programación cultural adicional” que “se vivirá en el propio castillo, un emblema”.

“Será con dos espectáculos de narración oral, los días 23 y 30 de julio. Hablamos de una nueva edición de un festival que nació con vocación de enamorar a todos los vecinos y visitantes que se acerquen a la provincia de Valladolid”, ha finalizado Burgoa.