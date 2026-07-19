Fanny (56), dueña de un famoso y céntrico bar: “Ofrecemos desde cachopo vegano hasta carne de cocodrilo”

Fanny Martínez en su Bar Faroles Rock. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

El Bar Faroles, oficialmente llamado Faroles Rock o Faroles Taberna Rock, es un famoso local hostelero que se ubica en pleno centro histórico de Valladolid, en concreto en la calle Alonso Berruguete, 4, en el lateral del Teatro Calderón.

Está allí tras trasladarse de su mítica ubicación en el barrio de Las Delicias, frente a los talleres de Renfe, para comenzar una nueva etapa que está siendo igual de exitosa que la anterior.

Fanny Martínez es la dueña del negocio junto a su marido. Tiene 56 años y lleva toda una vida dedicada a la hostelería. Cada día se esfuerza para sacar el negocio adelante y dar lo mejor a sus clientes.

EL ESPAÑOL de Castilla y León charla con ella para conocer al detalle la historia del lugar y todo lo que ofrece en un lugar perfecto para pararse y disfrutar en la ciudad del Pisuerga.

Interior del Bar Faroles en Valladolid. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

La vida de Fanny

“Me defino como una amante de la cocina a la que le gusta innovar constantemente y cuidar a la gente que pasa por el Faroles Rock. Eso es lo que más me llena, cada día”, apunta Fanny Martínez, la dueña del establecimiento hostelero vallisoletano.

Nuestra entrevistada tiene 56 años y se define como una “amante de las plantas”, además de “hostelera y cocinera”. Suma, ni más ni menos, que 31 años en el complicado mundo de la hostelería.

“Nací en Gijón y me crie en Málaga. Llegué a Valladolid en el año 1993. Cuando era pequeña siempre tuve claro que quería ser cocinera. Tengo grandes recuerdos de mi infancia. Fui muy feliz junto a mi madre. Ella cocinaba mal, por eso aprendí yo desde temprano”, asegura entre risas.

Cuando era joven trabajó en otros bares hasta que llegó el Bar Faroles a su vida.

La historia del bar

“De joven trabajé como camarera y cocinera en distintos lugares hasta que en el año 1996 abrí el Bar Faroles junto a mi marido. Anteriormente era de mis suegros. Cerró y tiempo después abrimos nosotros”, nos explica nuestra entrevistada.

Fanny añade que la historia de su bar “suma 60 años” y “un total de 30 con ella y su marido al mando en ambas ubicaciones”.

“Estábamos en el barrio de Las Delicias, frente a los talleres de Renfe, hasta que en 2024 decidimos mudarnos a nuestra ubicación actual en la calle Alonso Berruguete, en el centro de la ciudad y junto al Teatro Calderón”, añade la dueña.

Un establecimiento hostelero que cuenta con un total de 160 metros cuadrados y en el que dan el mejor servicio un total de diez trabajadores, contando la labor de Fanny y de su marido.

Otra imagen de Fanny en su establecimiento hostelero de Valladolid. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Su propuesta y el futuro

“Contamos con una barra donde no faltan las cervezas especiales y los vinos de la tierra. En cocina tenemos opciones para veganos y omnívoros a partes iguales. Ofrecemos desde cachopo vegano hasta carne de cocodrilo. Carnes exóticas también como la de wagyu”, explica nuestra protagonista.

Sobre lo que más piden los clientes, Fanny afirma que son “las costillas asadas a baja temperatura y las hamburguesas de especialidad como la Madonna y la Lentejuela vegana”. Delicias para chuparse los dedos.

“De momento podemos decir que es posible vivir de nuestro negocio. Ganamos lo suficiente para llevar una vida normal. Vemos el futuro con esperanza”, añade la dueña del establecimiento hostelero.

El objetivo que se marca pasa por “tener un negocio donde los clientes se sientan como en casa” y “ser un local amable para todos los que nos visiten”.

“Mirando al futuro, seguiré innovando con la esperanza de crear nuevas delicias para mis clientes”, finaliza.