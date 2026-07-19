Daniel Alcalá gana el Concurso de Cortes de Santa Marina 2026 en el día grande de las fiestas de Cigales

Este 18 de julio Cigales ha celebrado el día en honor a su patrona, Santa Marina, con una solemne misa y posterior procesión por las calles de la localidad donde la Asociación Cultural Vacceos bailó varias jotas en su honor acompañados por la Banda Sinfónica de Cigales que armonizó la procesión por las calles de la villa.

La jornada había comenzado a primera hora de la mañana con un paseo de chiquibueyes, una actividad especialmente pensada para los más pequeños, que disfrutaron además de una gran fiesta infantil con hinchables secos y acuáticos, juegos y una animada fiesta de la espuma, convirtiéndose en uno de los principales atractivos para las familias.

A mediodía tuvo lugar la ya tradicional "Pancetada" organizado por las peñas El Revolcón, La Tarusa y El Quinto Cotarro, una cita que volvió a reunir a cientos de vecinos y visitantes en un ambiente de convivencia y fraternidad, consolidándose como uno de los actos gastronómicos con mayor participación de las fiestas.

La programación de la tarde estuvo marcada por uno de los eventos taurinos más esperados de las Fiestas de Santa Marina: el Concurso de Cortes, que congregó a un numeroso público en el coso cigaleño para disfrutar de la actuación de doce de los mejores especialistas del panorama nacional.

Entre los participantes destacaron los cortadores locales Álex Martín Polo y David Hernández Escribano, que recibieron el apoyo y el reconocimiento del público de su localidad.

El cortador belmonteño Daniel Alcalá "Chiquitín" se alzó con la victoria del certamen tras demostrar una gran valentía, técnica y espectacularidad en sus quiebros y saltos frente a las reses de la ganadería Cantoblanco, imponiéndose al resto de participantes en una competición de gran nivel.

La jornada concluyó con nuevas propuestas festivas para todos los públicos, entre ellas un encierro por las calles de la Villa y actuaciones musicales en directo, que mantuvieron el ambiente festivo hasta bien entrada la noche y permitieron a vecinos y visitantes seguir disfrutando de unas fiestas que continúan siendo un referente de participación, tradición y convivencia en la comarca.