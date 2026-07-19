Cazados por las cámaras de seguridad: activan la alarma de incendio de un hotel y se marchan inmediatamente

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valladolid a un hombre y una mujer este 17 de julio como presuntos autores de un delito de desórdenes públicos.

El pasado 13 de julio la Sala CIMACC 091 y el Servicio de Emergencias del 112 recibieron la alerta de incendios de un hotel de la capital sobre las 02:00 horas, por lo que inmediatamente se desplazaron varias dotaciones de Policía Nacional, Municipal y Bomberos.

A su llegada se encontraron con la alarma sonando y con varios inquilinos del hotel en la vía pública.

Tras una requisa por parte de los Bomberos por el edificio, junto a una responsable del hotel, no se encontró rastro de fuego alguno. Los inquilinos volvían a sus habitaciones.

Tanto la alarma de incendios, como la posterior llegada de dotaciones policiales y de bomberos, así como el desalojo de ocupantes del hotel, originaron un grave perjuicio para el descanso y la tranquilidad de los vecinos y los huéspedes.

La responsable del hotel manifestó a los agentes de la Policía Nacional que el único dispositivo antiincendios activado había sido el del hall y tras visionar las imágenes del circuito de cámaras, mostró a los policías y bomberos cómo se veía acceder a un hombre y a una mujer, que no eran huéspedes del hotel y activaban la alarma de incendios para abandonar el lugar después de forma apresurada.

En la grabación, incluso, se escuchaba a la mujer advertir al varón de que había activado la alarma y que tenían que marcharse.

La encargada del hotel presentó la correspondiente denuncia en las dependencias de la Policía Nacional en Parquesol, adjuntando las imágenes grabadas, con lo que se inició la investigación de los hechos.

Los investigadores de la Policía Nacional realizaron diferentes pesquisas hasta determinar la identidad de los dos presuntos autores, que era una pareja de vecinos de un inmueble en la misma calle del hotel.

Por ello, los agentes de la Policía Nacional procedieron a la detención de la mujer y el hombre como presuntos autores de un delito de desórdenes públicos.

Ambos detenidos fueron oídos en declaración en dependencias de la Policía Nacional, sin que ninguno de los dos testificase acerca de los motivos por los que habían activado la alarma.

Después, quedaron en libertad con la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando sean requeridos para ello.