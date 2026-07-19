Brutal agresión con puño americano: la víctima sangraba abundantemente y recibió seis grapas

La Policía Nacional de Valladolid ha detenido, en la tarde de este 16 de julio, a un joven como presunto autor de un delito de lesiones, como han informado fuentes policiales.

Todo después de una agresión que se produjo el pasado 12 de julio, sobre las 6:00 horas.

La víctima, un hombre joven, estaba en su domicilio cuando recibió numerosos mensajes a través de una aplicación de un joven que le retaba a que bajara a la vía pública y le amenazaba de que, en caso de no hacerlo, “iría a por él y a por su madre”.

Según relató la víctima posteriormente y en la denuncia, llevaba un tiempo coincidiendo con el hermano del presunto agresor, quien, por discrepancias personales, le dirigía todo tipo de insultos cuando se cruzaban por la calle.

La víctima hacía caso omiso y se marchaba evitando cualquier tipo de enfrentamiento.

Por eso, el día de los hechos bajó a la vía pública para recriminar al agresor la actitud de su hermano.

Cuando estaba en la calle, el otro joven, de forma sorpresiva, sacó un puño americano y comenzó a golpear a la víctima. Esta se intentó refugiar en el portal de su casa, recibiendo un fuerte golpe en la parte trasera de la cabeza, del que empezó a sangrar profusamente. El agresor, en este momento, se marchó precipitadamente del lugar.

La víctima acudió al servicio de urgencias del Hospital Clínico Universitario. Fue atendido de las contusiones recibiendo seis grapas en el golpe en la cabeza, adjuntando el parte facultativo a la denuncia que presentó ante la Policía Nacional.

Tras conocer los agentes los hechos, se pusieron tras la pista del agresor y tras diferentes gestiones y pesquisas lo identificaron plenamente.

El presunto agresor fue detenido el pasado 16 de julio por la tarde por los agentes de la Policía Nacional por un delito de lesiones.

El detenido fue oído en declaración en las dependencias de la Policía Nacional, y dado que carecía de antecedentes y no se sospechaba que fuera a eludir la acción judicial, quedó en libertad con la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando sea requerido por ello.