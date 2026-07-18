El joven vallisoletano que deslumbra en la Liga de Verano de la NBA

Sergio De Larrea, el joven vallisoletano, deslumbra en la Liga de Verano de la NBA con los Mavericks de Dallas.

Todo, en una competición que se disputa estos días en el Thomas & Mack Center de Las Vegas, donde el base ha acudido con su nuevo equipo, tras ser elegido en el draft, a finales de primera ronda, en el puesto 25.

Los números del vallisoletano, de 20 años y que procede de Valencia Basket, son descomunales en la Summer League.

En los cuatro partidos disputados promedia 8 puntos, 4,8 rebotes y 8,8 asistencias en 28 minutos por encuentro. Ningún otro jugador supera estos números en el torneo.

Su efectividad desde el campo (27 por ciento) y desde el triple (20) dejan ver mucho margen de mejora, pero cuenta con una gran precisión en tiros libres (87,5 por ciento) y aportes defensivos constantes, con un robo y un tapón por partido. En total, ha repartido 35 asistencias en esos encuentros.

En el último partido disputado, contra Oklahoma, se apuntó 14 asistencias, el cuarto jugador que alcanza esa cifra en un encuentro celebrado en toda la historia de la competición.

El base de los Dallas Mavericks cuajó además una brillante actuación que se culminó con dos puntos y nueve rebotes en 26 minutos, aunque no estuvo acertado en el tiro (uno de ocho en tiros y cero de cinco en triples). Con esta evolución, De Larrea dio una clase magistral sobre cómo hacer mejores a sus compañeros.

Por el momento, su rendimiento en la Liga de Verano es muy ilusionante para la franquicia de Dallas, aunque habrá que esperar al inicio de la temporada y su rol en una plantilla en la que el puesto de base será para Kyrie Irving, si bien las expectativas alrededor del vallisoletano son altas.

La Summer League de la NBA sirve para ver a jugadores, en su mayoría jóvenes, que tratan de hacerse con un contrato en la Liga. Por el momento, sus entrenadores solo encuentran alabanzas sobre el trabajo de ‘Larry’, que destacan la experiencia del jugador pese a su juventud.

Primer castellano y leonés

De Larrea se ha convertido en el primer jugador de baloncesto castellano y leonés en ser elegido en la primera ronda del draft de la NBA.

El vallisoletano fue seleccionado en el puesto 25 por Los Ángeles Lakers, pero cedieron sus derechos a los New York Knicks, los actuales campeones de la NBA, que a su vez le enviaron a los Mavericks.