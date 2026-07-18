El Gran Prix de Peñas con vaquillas, caídas y carreras en la plaza de toros llena Cigales de alegría y mucha diversión

Las Fiestas de Santa Marina de Cigales han afrontado su tercer día con las calles llenas de ambiente, diversión y mucha participación.

Todo con una intensa programación que va dirigida a los vecinos y vecinas de la localidad y también a los turistas que hasta el lugar se acerquen.

La jornada de este viernes ha arrancado con el tradicional encierro infantil de carretones. Una de las actividades más esperadas por los más pequeños, que pudieron disfrutar de una mañana de diversión acercándose, de forma lúdica y segura, a una de las tradiciones más arraigadas de las fiestas.

La programación infantil continuó con diferentes talleres y actividades recreativas que congregaron a numerosas familias en un ambiente festivo.

Uno de los momentos más esperados del día llegó con la celebración del Gran Prix de Peñas con vaquillas en la plaza de toros de Cigales donde las seis peñas participantes demostraron su ingenio, habilidad y, sobre todo, su sentido del humor.

Protagonizaron divertidas pruebas que arrancaron las carcajadas y los aplausos del numeroso público que llenó el coso taurino.

Caídas, carreras, tropiezos y todo tipo de situaciones cómicas marcaron una competición en la que el buen ambiente y la deportividad fueron los grandes protagonistas.

Horas antes, la localidad había acogido una nueva edición del Concurso de Disfraces de Santa Marina, en el que participaron 27 peñas, mostrando sus originales y elaboradas caracterizaciones que volvieron a poner de manifiesto la creatividad y la implicación del movimiento peñista de Cigales.

El desfile partió desde la Plaza Mayor acompañado por la animación musical de la Charanga La Huevera y el DJ Rubén Andrés, llenando las calles de color, música y diversión durante todo el recorrido.

La actividad festiva continuó durante la tarde con música en directo en la Plaza Mayor, que sirvió como antesala de otro de los actos con mayor seguimiento de la programación taurina: el desencajonamiento de dos toros.

Numerosos aficionados y vecinos se congregaron a lo largo del recorrido para presenciar este espectáculo, que volvió a convertirse en uno de los grandes atractivos de las fiestas y reafirmó la pasión taurina que caracteriza a la localidad.

Las Fiestas de Santa Marina continúan durante los próximos días con una amplia programación de actividades culturales, musicales, deportivas, infantiles y taurinas, manteniendo a Cigales como punto de encuentro para miles de vecinos y visitantes que disfrutan de unas celebraciones marcadas por la tradición, la participación y la convivencia.