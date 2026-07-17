Más de 7.200 vallisoletanos eligen sus proyectos soñados en los presupuestos participativos: hay 10,5 millones de euros

La participación ciudadana en los Presupuestos Participativos 2027/2028 ha vuelto a registrar un importante crecimiento.

El Ayuntamiento de Valladolid ha cerrado el proceso de votación con un total de 7.205 vecinos empadronados mayores de 16 años, lo que representa un incremento del 14,25% respecto a la anterior edición, celebrada en 2023, cuando participaron 6.306 personas en esta fase.

Así lo ha explicado la concejala de Participación y Deportes, Mayte Martínez.

Entre el 15 de junio y el 15 de julio, los ciudadanos han podido elegir las propuestas de inversión que ha considerado prioritarias para sus barrios, culminando así un proceso participativo que ha vuelto a evidenciar el creciente interés de los vallisoletanos por intervenir de forma directa en la mejora de la ciudad.

El incremento registrado en la fase de votación viene a consolidar la evolución positiva experimentada durante todo el proceso.

En la fase inicial, desarrollada entre diciembre de 2025 y enero de 2026, se presentaron 1.008 propuestas, impulsadas por 957 participantes, un 57% más que en la convocatoria anterior. Posteriormente, durante la fase de apoyos, participaron 7.215 ciudadanos, que emitieron 49.575 apoyos, cuadruplicando tanto el número de participantes como el de apoyos registrados en 2023.

Relación definitiva de propuestas más votadas

De conformidad con el Reglamento de los Presupuestos Participativos, serán ahora las Mesas de Zona las encargadas de elaborar la relación definitiva de las propuestas más votadas que puedan ejecutarse dentro del presupuesto asignado a cada ámbito territorial.

Estas reuniones se celebrarán durante el mes de septiembre, una vez finalizado el periodo estival, para favorecer la participación de sus integrantes.

El proceso cuenta con una dotación global de 10,5 millones de euros, distribuidos a razón de 1,05 millones de euros por cada una de las diez zonas en las que se divide la ciudad.

Posteriormente, las propuestas seleccionadas serán remitidas a las concejalías competentes para su incorporación al proceso de elaboración de los Presupuestos Municipales de 2027 y 2028.

Durante todas las fases del proceso, el Ayuntamiento ha mantenido un servicio permanente de asistencia presencial en los centros cívicos, centros municipales, centros de iniciativas ciudadanas y Oficina Municipal de San Benito para facilitar la participación ciudadana. En conjunto, estos puntos de apoyo atendieron a centenares de vecinos durante las distintas fases de presentación de propuestas, apoyos y votación.

Los datos proporcionados por la asistencia técnica referidos a las distintas fases son los siguientes:

Presupuestos Participativos 1. Ayuntamiento de Valladolid.

Asimismo, y atendiendo a la petición formulada por el Consejo Social de la Ciudad, la participación se ha recogido también desagregada por sexo. En la fase de votación participaron 3.166 mujeres, 3.186 hombres y 853 personas que optaron por no responder a esta cuestión de carácter voluntario.

Presupuestos participativos 2. Ayuntamiento de Valladolid.

El Ayuntamiento de Valladolid agradece expresamente la implicación demostrada por los vecinos durante todo el proceso y valora muy positivamente el creciente compromiso ciudadano con una herramienta que continúa consolidándose como un instrumento eficaz para construir, entre todos, una ciudad más cohesionada, participativa y adaptada a las necesidades reales de sus barrios.