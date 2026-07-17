El único pueblo de la España de interior que canta al son cubano de las habaneras: "Es una trovada de muy alto nivel"

Asociadas siempre a las zonas costeras, una pequeña localidad de la Tierra de Campos vallisoletana rompe con el cliché y se erige como el epicentro de las habaneras en la España de interior.

Mayorga (Valladolid) celebra cada año, desde hace 33, su particular trovada de habaneras. Una cita cultural singular en plena meseta castellana que se vive con especial devoción folclórica, siendo el único evento que combina el carácter musical y científico en todo el territorio español.

Aquí las habaneras no son solo un género musical traído por los migrantes que regresaron de Cuba, sino que forman parte de la idiosincrasia local, hasta el punto de que durante décadas se llamaban 'canciones de Mayorga'.

"Es una trovada de muy alto nivel", defiende el alcalde de Mayorga, David de la Viuda, pocos días antes de la XXXIII trovada de habaneras que tendrá lugar entre el 20 y el 25 de julio y que este año estrena la declaración de Fiesta de Interés Turístico Regional otorgada por la Junta de Castilla y León.

Hasta aquí llegaron los sones cubanos por los soldados que fueron reclutados para la Guerra de Cuba, en el siglo XIX, quienes regresaron hasta Mayorga con estos ritmos que se asentaron con profunda aceptación entre la población local.

David de la Viuda, alcalde de Mayorga. Cedida

Durante décadas, la localidad fue absorbiendo este ritmo cultural hasta hacerlo propio y algo identitario de la tierra. Ya en los años 90 del pasado siglo, Teresa Pérez Daniel impulsó la recuperación de las habaneras como emblema cultural de Mayorga.

Así nació la I trovada de habaneras de Mayorga en 1993. Paralelamente, se creó la Fundación de Habaneras Teresa Pérez Daniel, un centro de investigación que, precisamente, diferencia a la localidad de los festivales costeros masivos como el de Torrevieja (Alicante) o Calella de Palafrugell (Gerona), además de otras muestras, conciertos o exhibiciones en zonas costeras o de interior.

La localidad de Tierra de Campos confiere especial importancia en el mundo de las habaneras por el respeto a la esencia original, adoptando oficialmente el formato, nombre y espíritu de la trovada. La principal diferencia con otras zonas de interior donde hay pequeñas muestras o corales clásicos, es la envergadura de su trovada.

Imagen de una edición anterior de la trovada de habaneras en Mayorga. Ayto Mayorga

"Revivimos y recordamos las canciones que nos trajeron. Mayorga siempre ha vivido ligada a las habaneras. Aquí en fiestas, la gente las canta en la calle y en las peñas. Son nuestras canciones típicas", relata De la Viuda en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

El impulso a la trovada

En los últimos años, la trovada de habaneras de Mayorga ha experimentado un importante impulso, "gracias especialmente a la Diputación de Valladolid y la Junta de Castilla y León".

"Tiene una salud muy buena. El año pasado pudimos contar con Ainhoa Arteta, que es el mayor exponente lírico a nivel nacional. Hemos tenido a Montserrat Martí hace dos y este año viene uno de los grandes grupos catalanes como es Americanus", apunta el primer edil.

Imagen de una edición anterior de la trovada de habaneras en Mayorga. Ayto Mayorga

Para esta edición, también habrá un recital en modo habanera a cargo de un trío formado por Sandra Fernández, Ángelo Montanaro e Irene Alfageme para la ocasión.

"Son gente muy, muy reconocida que lo que hacen es llevar esta trovada a un nivel muy alto. Y vienen gratuitamente gracias a la financiación de las administraciones", precisa el alcalde mayorgano.

La repercusión de este 'milagro cultural' en la llanura castellana llega hasta el punto de que cada año llegan excursiones para disfrutar de estos ritmos cubanos. Un pueblo de 1.400 vecinos que durante estos días multiplica las visitas y vive cada último fin de semana de julio como uno de los más masificados de todo el año.

Un coro canta una habanera en Mayorga. JCyL

Este año, no obstante, la trovada tendrá una importante novedad. Y es que, en vez de celebrar únicamente conciertos el viernes y sábado, para esta ocasión se ha extendido dos días más y habrá también el miércoles y jueves en el Museo del Pan.

"Cada vez va más gente a Mayorga gracias a esta trovada y queremos ponerlo un poco en valor y, sobre todo, en el momento que te dan una declaración de Interés Turístico Regional te pones más las pilas si cabe", aclara David de la Viuda.

Implicación en el pueblo

Para entender la repercusión de las habaneras en Mayorga, basta con recurrir a ediciones anteriores donde las casi 1.000 sillas, entre las que pone el Ayuntamiento y los bares de la Plaza España, se quedan escasas para poder presenciar las actuaciones.

Lo mismo ocurre en las actuaciones en la Iglesia del Salvador, con un aforo para 600 personas. "El año pasado tuvimos que poner una pantalla gigante fuera porque dentro no podía entrar más gente", explica el alcalde.

Imagen de una habanera en la Iglesia del Salvador de Mayorga. JCyL

Pero aquí no solo destaca la parte musical, sino que Mayorga es, también, "el único sitio en el que se hacen mesas de investigación sobre la habanera".

Un apartado más científico que este año será impartido, el sábado 25 de julio a las 12:00 en el Museo del Pan, por Manuela del Caño Espinel, docente de UNIR y titulada superior en Interpretación Musical en la especialidad de Canto, además de ser doctora en Neurociencias.

"Sirve para aprender y ligar de dónde viene nuestra cultura y señas de identidad. Para la gente que sabe de música o que tiene conocimientos de ello es una pasada", subraya.

Un sinfín de motivos que, en resumidas cuentas, invitan a vivir el son cubano de las habaneras en plena Tierra de Campos. "En cuanto lo escuches por primera vez vas a querer repetir. Es digno de venir, de disfrutar y de pasar un rato diferente", zanja David de la Viuda, alcalde de Mayorga.