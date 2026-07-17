Fetale sopla 30 velas con 16 compañías para llenar la provincia de Valladolid de arte: “Es una cita imprescindible”

En la mañana de este viernes, 17 de julio, se ha celebrado en el patio del Palacio de Pimentel de la Diputación de Valladolid, la presentación de , el Festival de Teatro Alternativo de Urones de Castroponce que se disfrutará también en varios municipios cercanos de la provincia de Valladolid del 1 al 23 de agosto.

Una presentación en la que han participado el presidente de la Diputación, Conrado Íscar, junto al alcalde de Urones de Castroponce, Ignacio Castañeda, y con la presencia Marta Álvarez Palenzuela, secretaria general de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León, y con Jacinto Canales, subdelegado del Gobierno en Valladolid.

También han estado presentes Raquel Alonso, delegada de la Junta de Castilla y León en Valladolid o Narciso Prieto, director de Comunicación y Relaciones Institucionales de Caja Rural.

“Es un orgullo estar presente en la presentación de Son 30 años de una trayectoria ejemplar. Todo tras el empeño de Urones de Castroponce y de la provincia para convertir este festival en referente en el medio rural”, ha afirmado Conrado Íscar.

El presidente de la institución provincial ha incidido en que la iniciativa es un ejemplo de “lucha contra la despoblación” para “atraer visitantes” y ofrecer “una programación de primer nivel sin salir del entorno”.

“Es un festival con vocación alternativa y una cita de referencia para impulsar la cultura. Es una nueva edición que, seguro que traerá el éxito de público y de la crítica”, ha finalizado Íscar.

El alcalde de Urones de Castroponce, Ignacio Castañeda, ha asegurado que este es “uno de los festivales de teatro alternativo más importantes de España”.

“Es una propuesta por un modelo de festival vivo. Por la promoción turística que nació como apuesta en un pequeño pueblo y ahora es un referente por su trayectoria con una oferta cultural amplia y de gran calidad”, ha remarcado el alcalde.

Apoyo de las instituciones

La Junta de Castilla y León, a través de Marta Álvarez Palenzuela, secretaria general de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte ha querido ensalzar la propuesta del festival y el apoyo del Ejecutivo regional.

“30 ediciones no son solo una cifra, sino la expresión de compromiso en el tiempo y de la importancia que tiene la cultura en el medio rural como medio de desarrollo”, ha indicado.

Jacinto Canales, subdelegado del Gobierno en Valladolid ha asegurado que Urones de Castroponce “demuestra que el tamaño de un municipio no determina el valor de los pueblos” y que “la cultura es un derecho de todos los ciudadanos”.

Programa

Medina de Rioseco, Mayorga, Valdunquillo, Villavicencio de los Caballeros y Castroponce de Valderaduey, junto a la sede principal de Urones de Castroponce, acogerán entre el 1 y el 23 de agosto las representaciones y actividades que conforman la programación de 30ª edición de Fetale.

Integrada por 16 compañías y formaciones musicales que volverán a llevar al medio rural propuestas de teatro, circo, danza, títeres, clown, teatro musical y música en directo.

Como antesala de la programación del festival, el Colectivo Enjambre organiza la Residencia Creativa YESCA, que se celebrará del 27 al 31 de julio, de 18.00 a 20.00 horas, en las Escuelas de Urones de Castroponce y el Teatro Corral de Anuncia.

Durante esos cinco días se desarrollará el proceso de creación de Cenizas & Confeti, una propuesta colectiva que abordará la muerte desde una mirada cotidiana y femenina a través del teatro, el movimiento, el clown y la música. La residencia, abierta a la participación de personas mayores de 16 años, culminará con el estreno del espectáculo el sábado 1 de agosto en el Corral de Anuncia.

El sábado 1 de agosto, a las 20.15 horas, comenzará FETALE con una triple cita en Urones de Castroponce. La compañía Arawake inaugurará el festival en la Plaza del Consistorio con HOMO curiositatis, un espectáculo itinerante de gran formato que combina música y un megatítere para reflexionar sobre la curiosidad y la condición humana.

Por la noche, a las 22.00 horas, el Corral de Anuncia acogerá Cenizas & Confeti, del ColectivoEnjambre, una comedia con música en directo resultado de la residencia artística e inspirada en la leyenda europea de El Convidado de piedra.

La jornada concluirá a las 23.45 horas, frente al ayuntamiento, en la Plaza del Consistorio, con el concierto Alegría, de Ellas Music Band, una propuesta que fusiona músicas tradicionales balcánicas, catalanas, de América Latina y afroamericanas.

El domingo 2 de agosto, el Corral de Anuncia recibirá a Kajamarca, que presentará No hay flores en Estambul, una obra dirigida por Mariano Solarich que dialoga con la película Expreso de Medianoche.

Tras el primer fin de semana, el festival continuará el viernes 7 de agosto, a las 20.00 horas, en la Plaza Mayor de Villavicencio de los Caballeros, donde el dúo Cia. Rampante pondrá en escena Rococó!, una propuesta de circo contemporáneo que combina, sin perder de vista el humor, máscaras, manipulación de objetos y otras técnicas del teatro para homenajear a todas las facetas del actor de circo.

A las 22.00 horas, en el Corral de Anuncia (Urones de Castroponce) llega Vida, un espectáculo de títeres dirigido por Javier Aranda que convierte dos manos y una cesta de costura en un universo cargado de emoción y poesía visual.

Tres escenarios distintos acogerán la programación del domingo 9 de agosto. Cia. Rampante llevará, a las 19.00 horas, nuevamente Rococó! a la Dársena del Canal de Castilla de Medina de Rioseco. Una hora y media más tarde, la Zona Polideportiva de Castroponce de Valderaduey recibirá Pink Impact, de El Gran Rufus, un espectáculo en el que el circo, la música en directo y el humor marcan el ritmo de la función.

La jornada concluirá a las 22.15 horas, en el Corral de Anuncia, con Radizz Ensemble, el proyecto musical de Víctor Antón, integrado por María San Miguel (violín, voz y pandereta), Roberto Nieva (saxos), Mario Carrillo (contrabajo y pandero cuadrao), Diego Martín (batería y pandero cuadrao) y el propio Víctor Antón (composición, guitarra y piano).

El Museo del Pan de Mayorga será el espacio del concierto que ofrecerá, el viernes 14 de agosto a las 21.00 horas, el dúo gallego Caamaño&Ameixeiras. Con Quitar o aire, Sabela Caamaño y Antía Ameixeiras actualizan la música de raíz gallega y la proyectan hacia nuevos paisajes sonoros.

La jornada del sábado 15 de agosto comenzará a las 20.00 horas con Fabularia Teatro, que representará Los bibliotecarios del tiempo en el exterior de las Escuelas de Urones de Castroponce. A través de un viaje entre distintas épocas, la compañía reivindica la memoria, la divulgación histórica y el valor del conocimiento con un montaje pensado para todos los públicos. Posteriormente, a las 22.00 horas, en el Corral de Anuncia se presentará Arghff ¡La payasa Sasa!, de Eugenia Manzanera, un espectáculo de clowncabaret que, con tono humorístico, pone el foco en un canto a la vida y todo aquello que la atraviesa: el amor, la muerte y las contradicciones humanas.

El domingo 16 de agosto, sobre las tablas de la Plaza del Doctor Bárcena (Valdunquillo) se presentará El peor espectáculo del mundo, de momento, de Zanguango Teatro, un ‘biopic’ que convierte el fracaso y la imperfeccion en un punto de partida para hacer una introspección sobre nuestras propias vidas. Como broche a la jornada, el Corral de Anuncia acogerá, a las 22.00 horas, Tenemos que hablar, de Frequensi DC, una pieza de danza contemporánea que investiga cómo funciona la mente, y donde pasado, presente y futuro convergen en una identidad difusa llena de incertidumbre y confusión.

El Corral de Anuncia será el escenario que cierre la programación de FETALE. El sábado 22 de agosto, a las 22.00 horas, Lamaraña-TNT presentará Lope Exprés, una revisión contemporánea del universo de Lope de Vega. Al día siguiente, el domingo 23 de agosto, a las 22.00 horas, Los Absurdos Teatro pondrán el broche al festival con Von Lusting, el hombre que vendió la Torre Eiffel, inspirada en la historia del célebre estafador Victor Lusting.