Arroyo se llena de tradición y música en el III Encuentro de Gigantes y Cabezudos

Comparsa del municipio vallisoletano de Arroyo de la Encomienda Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda

Este sábado, 18 de julio, los gigantes y cabezudos volverán a cobrar vida en Arroyo de la Encomienda.

La Asociación Cultural Más Q Teatro con su Comparsa de Gigantes y Cabezudos de Arroyo, en colaboración con el ayuntamiento arroyano, organiza el III Encuentro de Gigantes y Cabezudos.

Se trata de una cita imprescindible para los amantes de las tradiciones populares, jornada que convertirá el corazón de Arroyo en un gran escenario donde la cultura popular, la música y la convivencia serán las auténticas protagonistas.

Los incomparables espacios de la Iglesia de San Juan, la Plaza Mayor y el Parque del Socayo acogerán una cita que reunirá a cientos de personas llegadas desde distintos puntos de Castilla y León para disfrutar de una de las tradiciones más queridas de nuestro patrimonio cultural.

La jornada comenzará a las 18:00 horas con la apertura de la exposición en el entorno de la Iglesia de San Juan, donde el público podrá contemplar de cerca estas impresionantes figuras mientras las comparsas realizan el montaje previo al desfile.

A las 19:30 horas dará comienzo el gran desfile, que recorrerá las principales calles de Arroyo acompañado por la música tradicional de las distintas agrupaciones participantes. Un colorido pasacalles que llenará las calles de ritmo, ilusión y emoción hasta llegar a la Plaza Mayor.

La jornada continuará con una cena de hermandad en el Parque del Socayo y culminará con uno de los momentos más esperados, el gran baile final de gigantes, en el que todas las figuras participantes bailarán al unísono al ritmo de una única canción. Una imagen espectacular que promete poner el broche de oro a una tarde inolvidable.

En esta edición participan más de 200 personas pertenecientes a seis comparsas procedentes de Zamora, Palencia y Valladolid: Asociación Cultural de Gigantes y Cabezudos de Entrala, Grupo de Gigantes y Cabezudos Terror Romanorum de Villaralbo.

También la Asociación Cultural Amigos de los Gigantes y Cabezudos de Camarzana de Tera, Asociación Cultural Gigantes y Cabezudos de Villamuriel de Cerrato, Asociación Cultural Gigantes y Cabezudos de Alcañices y Comparsa de Gigantes y Cabezudos de Arroyo.