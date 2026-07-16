Jesús Julio Carnero será proclamado candidato del PP a la Alcaldía de Valladolid el sábado en Santiago de Compostela

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, durante la intervención ante los medios de comunicación de este jueves Leticia Pérez ICAL

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, será proclamado candidato del PP a la reelección este sábado, 18 de julio, en el gran acto oficial que se celebrará en Santiago de Compostela para presentar a los candidatos a las capitales de provincia del partido en las elecciones municipales de mayo de 2027.

Un acto que estará presidido por el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo.

Carnero ha asegurado este jueves que ha recibido la llamada del partido para ser de nuevo el candidato y que tiene "ganas" aunque ha recordado que "todavía no se ha reunido en el Comité Electoral Nacional".

"Eso se va a producir en las próximas horas y por todo ello en el encuentro que vamos a tener con el presidente en la ciudad de Santiago. Lo primero que tengo ganas es de ser candidato y lo que tengo más ganas es de ser alcalde de la ciudad de Valladolid", ha afirmado.

La llamada del partido

El alcalde de Valladolid ha confirmado que ha recibido la llamada del partido para proponerle ser candidato a la reelección. "Si eso no fuera así no iría a viajar el próximo sábado a Santiago", ha señalado.

Con todo, ha recordado que se deben "cumplimentar los trámites formales necesarios".

"El trámite formal necesario en este caso es que el Comité Electoral Nacional tiene que designar a los candidatos a las capitales de provincia", ha apuntado.

Carnero ha señalado que "una vez que se produzca este hecho, la puesta en escena de dicha designación es la que corresponde materializar el sábado, en la mañana del sábado, en la ciudad de Santiago de Compostela".