La famosa administración de loterías de Río Shopping vuelve a repartir billetes con el primer premio de la Lotería Nacional

Imagen de la administración. Fotografía: Loterías y Apuestas del Estado.

El Sorteo de la Lotería Nacional de este jueves, 16 de julio, ha repartido suerte en Valladolid con parte del primer premio en la administración ubicada en el Centro Comercial Río Shopping.

La Rana de Oro vuelve a repartir billetes gracias al número 11.312, al que ha correspondido el primer premio con 300.000 euros al número.

El segundo premio, con 60.000 euros al número, ha ido a parar al número 78.148.

Los reintegros han sido el 2, el 5 y el 3.