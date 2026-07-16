El empresario Víctor Caramanzana, reelegido por unanimidad presidente de la Cámara de Valladolid

El empresario Víctor A. Caramanzana ha sido reelegido por unanimidad presidente de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Valladolid.

Reelección que se ha producido durante la sesión constitutiva del nuevo Pleno de la corporación de derecho público presidida por el consejero de Industria, Universidades, Empleo y Comercio de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez Quiñones.

Él ha sido el encargado de entregar las credenciales como vocales electos al conjunto de plenarios.

Tras la constitución del Pleno y la correspondiente votación, Víctor A. Caramanzana obtuvo el respaldo de los miembros de la corporación para continuar al frente de la entidad durante los próximos cuatro años.

Durante su intervención, el presidente agradeció la confianza depositada por los miembros del Pleno y les alentó a trabajar juntos porque “Valladolid puede, y debe, ser la capital económica del noroeste de España”.

El presidente electo aseguró que “cuando digo Valladolid, digo la provincia entera: la capital y los pueblos, porque no hay capital fuerte que se sostenga sobre una provincia que se vacía”.

“Tenemos industria, tenemos posición y tenemos talento. Lo que nos ha faltado muchas veces es alguien que lo cosa todo, que siente en la misma mesa a la empresa, a la administración y a la universidad y los haga remar juntos. Esa institución, compañeros, es esta. Es la Cámara. Para eso existimos”, ha añadido.

Víctor A. Caramanzana anunció que el proyecto completo para el mandato 2026-2030 lo presentará el 7 de septiembre, durante el primer Pleno de esta nueva andadura. Aun así, avanzó cinco grandes ejes para desarrollar durante los próximos cuatro años.

Plantea una apuesta por Valladolid como capital de la Industria 5.0. y de la Inteligencia Artificial para las pymes.

En este sentido subrayó que “lo que importa es que la Inteligencia Artificial pone al alcance de un taller, de una tienda de barrio o de un autónomo capacidades que hasta hace nada solo tenían las grandes corporaciones y los Estados: analizar datos, automatizar tareas, anticipar decisiones, agentes que trabajan a su lado. Nunca una empresa pequeña había tenido esas herramientas en la mano y quiero que Valladolid sea el sitio donde nuestras pymes aprendan a usarlas”.

El presidente electo anunció además la creación de una nueva Comisión para la Cohesión Territorial de las Empresas y la apuesta para abrir Valladolid al mundo que comenzará con el hito histórico que supondrá acoger del 3 al 7 de octubre la LIV Asamblea Iberoamericana de Cámaras de Comercio que permitirá reunir a líderes empresariales de 43 países de Iberoamérica, África y la India. “Son mercados, socios y alianzas reales para nuestras empresas”. Por último, comprometió un refuerzo de los puentes entre las universidades y las empresas para “que el talento se quede aquí”.

El consejero de Industria, Universidades, Empleo y Comercio de la Junta de Castilla y León ha destacado que “la Cámara de Comercio ocupa una posición singular dentro de nuestro sistema institucional”.

“Es una corporación de derecho público, pero al mismo tiempo es la voz cercana de las empresas, especialmente de las pequeñas y medianas empresas, de los autónomos, de los emprendedores y de quienes cada día generan actividad económica y empleo en nuestra tierra. Por eso quiero destacar hoy una idea esencial: el progreso económico de Valladolid depende de la colaboración”, ha añadido.

Este nuevo mandato se inicia con el compromiso de seguir trabajando para convertir Valladolid en ese nodo económico del noroeste de España junto a las administraciones con proyectos como Valladolid Now del Ayuntamiento de Valladolid y reivindicando infraestructuras necesarias para la provincia como es el Corredor Atlántico.