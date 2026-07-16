Detenido tras amenazar de muerte con una navaja de 22 centímetros a sus compañeros de piso en Valladolid

La pistola de aire comprimido y la navaja de mariposa del agresor Policía Nacional

Agentes de la Policía Nacional y de la Policía Municipal han detenido en Valladolid en la madrugada del día 14 de julio a un hombre como presunto autor de un delito de amenazas.

Sobre la 01:15 horas de la madrugada del 14 de julio, la Sala Cimacc 091 comisionó a varios indicativos de agentes uniformados de la Policía Nacional y de la Policía Municipal a un domicilio de la calle Embajadores de Valladolid.

Allí al parecer uno de los moradores del piso estaba amenazando a sus compañeros de vivienda.

Los agentes se personaron en el lugar donde un ocupante abrió la puerta al domicilio, y a su llegada un varón acudió con premura a una habitación arrojando dinero sobre la cama, y dejando caer al suelo con disimulo una navaja que portaba en su bolsillo.

El hombre en cuestión era quien había amenazado de muerte a sus dos compañeros de vivienda, cuando uno de ellos se negó a beber alcohol con él, golpeando la puerta del baño donde se refugió y esgrimiendo el arma blanca.

Uno de los policías recuperó la navaja que el individuo había intentado esconder, tratándose de una navaja de hoja de doble filo de tipo mariposa de 22 centímetros de longitud.

Cuando los policías filiaron al individuo comprobaron que sobre él pesaba un control específico judicial por privación de derecho a tenencia y porte de armas.

Otro policía intervino una pistola de aire comprimido que el varón tenía en su habitación y que, según los dos compañeros de piso, el individuo ya había utilizado en otras ocasiones para amenazarles.

Por todo esto los agentes procedieron a la detención del hombre y a su traslado a dependencias de la Policía Nacional como presunto autor de un delito de amenazas, donde ha permanecido custodiado hasta ser puesto a disposición de la autoridad judicial, que ha decretado su libertad.