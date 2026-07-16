Cigales revienta de alegría y vive un pregón único en sus fiestas de Santa Marina 2026: Loli emociona y toca el corazón

“La de las Fiestas de Santa Marina es la semana más esperada del año para muchos de nuestros vecinos. Son días en los que los grupos de amigos y familias se juntan. Momentos de reencuentros y jornadas únicas para vivirlas en comunión con todo el pueblo”, asegura, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León, Pablo Centeno Hernández.

El concejal de Festejos, Juventud y Agricultura del Ayuntamiento de Cigales no duda en afirmar que, por parte del consistorio, “se ha confeccionado uno de los mejores programas” al que no le falta de nada.

“La coronación y el pregón siempre son momentos muy esperados dentro de la programación de nuestras fiestas. Todas las peñas empiezan a juntarse y a brindar, siempre con alguno de nuestros vinos de la DO Cigales”, añade el concejal.

Cigales vive a lo grande unas Fiestas de Santa Marina 2026 que se celebran desde el 15 de julio hasta el 19 del mismo mes y en el que la diversión, con decenas de actividades, está asegurada.

Hoy, la localidad vallisoletana se ha llenado de diversión, de alegría y de muchas sonrisas en un día que pasará ya a la historia de Cigales.

El acto de proclamación y coronación

A las 18:15 horas se ha producido la recepción de reinas y acompañantes y miembros de la corporación municipal en el Ayuntamiento de Cigales en esta tarde de jueves, antes de que a las 18:30 haya tenido lugar, en la Iglesia Parroquial de Santiago Apóstol la misa de coronación presidida por el párroco José Alfredo Lanchero Torres.

Tras ello se ha producido la recepción de autoridades en el consistorio de Cigales, antes del pasacalles que ha corrido a cargo de la Charanga La Huevera que se ha desplazado, junto al resto de la comitiva, hasta el Parque Municipal.

Allí ha tenido lugar el acto de proclamación y coronación de las Reinas de Santa Marina 2026 con el posterior pasacalles de la misma charanga hasta la Plaza Mayor.

“El acto de proclamación y coronación de las reinas es especial. Se palpan muchos nervios, pero, al final, todo el mundo luce una gran sonrisa que es lo más importante”, añade Pablo Centeno.

Es la previa perfecta para uno de los momentos más especiales de las Fiestas de Santa Marina en Cigales como es el pregón.

Pregón de las Fiestas de Santa Marina 2026 en Cigales (15).jpg EL ESPAÑOL

Una pregonera muy especial

“Loli Caballero ha realizado, durante 45 años en este ayuntamiento, un trabajo único. Además de su labor como administrativa, ha ayudado a cada vecino. Se ha implicado para solucionar sus problemas y ha formado parte de la Comisión de Fiestas como secretaria, de manera altruista, desde su creación”, añade el concejal de Festejos, Juventud y Agricultura del Ayuntamiento de Cigales.

Todo hablando de la persona más buscada en la tarde de este jueves, 16 de julio, en Cigales. De la pregonera que ha sido “una pieza clave en el Ayuntamiento por su cercanía con el vecino”.

Una elección y una decisión sumamente acertada por parte del consistorio cigaleño para poner en valor esos 45 años de trabajo de Loli Caballero como administrativa y también como secretaria de la Comisión de Festejos.

“Además, Loli es conocida de toda la vida por su familia, por la Panadería de Álvaro donde se hacían las mejores cucas, que son dulces que se disfrutan por Semana Santa”, explica el edil.

El pregón

Pasadas las 20:00 horas de la tarde ha llegado el gran momento. El alcalde de Cigales, Jaime Rodríguez, ha saludado a una plaza que se veía abarrotada desde el balcón de la casa consistorial antes de que Loli comenzara con sus palabras a ritmo de pregón.

La pregonera ha querido agradecer al alcalde Jaime Rodríguez, y al concejal de Festejos, Pablo Centeno, el hecho de haber sido elegida como pregonera de estas Fiestas de Santa Marina 2026.

“Estar hoy en el balcón, es uno de los regalos más hermosos que me ha dado la vida y, también, es el que más me hace temblar el corazón. Miro vuestras caras y veo mi historia, veo rostros de quienes me han visto crecer, que han compartido conmigo alegrías y penas y de quienes hacen que Cigales sea el mejor lugar del mundo”, ha afirmado.

Loli ha añadido que “tiene la suerte de decir que es de aquí, que nació aquí y que aprendió a amar las fiestas desde que era pequeña”.

Pregón de las Fiestas de Santa Marina 2026 en Cigales (13).jpg EL ESPAÑOL

“Cigales no es solo vino, aunque tengamos el mejor. Es la voz de mi padre, recordándonos a mis hermanos y a mí que el día 29 de junio, San Pedro, teníamos que venir al Ayuntamiento a pedir los toros al alcalde para que hubiera festejos taurinos en las Fiestas de Santa Marina”, ha añadido.

También ha citado, en el comienzo de sus palabras a su abuelo y a su madre, y se ha emocionado mientras hablaba y recordaba momentos pasados.

“Yo he visto cambiar Cigales. He visto esta plaza sin asfaltar. He visto venir orquestas que cabían en un pequeño remolque y ahora traen unos escenarios impresionantes. He disfrutado de las verbenas en la plaza y de las sopas de ajo en el Corral de la Pacheca”, ha indicado.

Loli ha emocionado a los asistentes y ha tocado el corazón de todos cuando ha repasado su historia vital y todos los años de trabajo en el pueblo vallisoletano.

“La vida me dio el privilegio de quedarme en mi pueblo y hace ya 45 años el destino me sentó detrás de una mesa en nuestro Ayuntamiento. Entré siendo una niña y hoy os hablo con el pelo encanecido por el tiempo, pero con el mismo amor por Cigales”, ha afirmado Loli.

Ha afirmado que, durante casi medio siglo, tuvo la suerte de ver las fiestas “desde ambos lados” como cigaleña y ahora lo hará “esperando el regalo más grande” que pasa por ser “disfrutarlas con mi nieta”.

“En tantos años de trabajo he vivido momentos de todo tipo. He ayudado a Manolo y Fernando a partir limones para la limonada del día de vísperas y he esperado la llegada del fax con los permisos necesarios”, ha indicado, entre otras cosas.

También ha mencionado y recordado el “silencio” del fatídico año de la pandemia de coronavirus que lo cambió todo.

“Las fiestas de Santa Marina son el hilo invisible que nos une a todos, a los que estamos aquí y a los que ya no están. A nuestros mayores, a los que nos enseñaron a amar esta tierra y que hoy nos cuidan desde el cielo. Por ellos, por los que nos faltan y acaban de llegar, este año debemos celebrar con más fuerza que nunca”, ha afirmado.

Todo antes de afirmar que las fiestas “son de todos” y de animar a “brindar con un clarete por la vida” y a “olvidar las penas por unos días”.

“Ahora dejad que esta servidora, después de toda una vida entre papeles, permisos y programas de fiestas os pida solo una cosa: vividlas, disfrutadlas como si fueran las primeras, vividlas como si fueran las últimas”, ha finalizado antes del: “¡Viva Santa Marina, viva Cigales y viva España!”.

Tras sus palabras, ha tenido lugar el chupinazo desde el balcón del Ayuntamiento a cargo de Toño antes del primer encierro y del espectáculo de fuegos artificiales.

El objetivo y el deseo de las fiestas

“Deseo, sobre todo, que reine el mismo comportamiento durante las fiestas de Santa Marina 2026 que el que tuvimos el año pasado en el que todo funcionó a la perfección. Espero que los vecinos disfruten de cada actividad y que los jóvenes se dediquen a crear recuerdos con sus amigos y familia”, añade Pablo Centeno.

El concejal de Festejos, Juventud y Agricultura en el Ayuntamiento de Cigales ha invitado a los vecinos y a los turistas a “acercarse a la localidad para disfrutar de días de fiesta, verbenas, y vinos”.

Las fiestas de Santa Marina 2026 ya están en marcha en Cigales y prometen enamorar a todos los que por la localidad se pasen.