Carriedo espera que la A-11 se ponga en servicio "cuanto antes" pero "garantizando el máximo nivel de seguridad"

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha confiado este jueves en que la A-11 "se ponga en servicio cuanto antes pero garantizando el máximo nivel de seguridad".

"Lo que nos importa es garantizar la seguridad, estamos en la idea de poner encima de la mesa propuestas y alternativas para que se haga una apertura segura", ha señalado.

Y ha subrayado que "derivar el tráfico de una futura autovía por una carretera de doble sentido y con tamaño y extensión que no está diseñado para ello debe hacerse con el máximo nivel de seguridad".

"Estamos en la idea de buscar el mejor encaje posible. Intentaremos colaborar para que ambos objetivos se puedan cumplir", ha zanjado.