El Ayuntamiento de Valladolid espera dar luz verde en julio al cambio urbanístico decisivo para la llegada de Gotion

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, durante su reunión con la empresa Gotion, este miércoles en el Ayuntamiento Ayuntamiento de Valladolid

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha valorado este jueves de forma muy positiva la reunión mantenida este miércoles con una delegación de Gotion High-Tech, encabezada por su directora para el sur de Europa, You Lu, y con el viceconsejero de Economía y Competitividad, Carlos Martín Tobalina.

"La reunión no puedo sino marcarla en un sentido muy positivo y muy favorable", destacó Carnero.

El encuentro sirvió para establecer un planteamiento global de las acciones que deben acometer todas las administraciones implicadas, cada una desde su ámbito de responsabilidad, con el objetivo de hacer realidad la implantación del ambicioso proyecto industrial de baterías en la zona de Palomares.

El regidor recordó que, desde el mismo momento en que se conoció la autorización del PERTE (con una ayuda de alrededor de 140 millones de euros), el Ayuntamiento remitió una carta al presidente del Gobierno, al de la Junta y a la propia empresa, comprometiéndose con la cesión de los terrenos mediante la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

"Esta reunión se enmarca precisamente en ese sentido", subrayó.

Avance urbanístico clave en julio

Uno de los puntos centrales fue la modificación del PGOU para habilitar las 76 hectáreas necesarias.

El alcalde confía en recibir en los próximos días el informe de carreteras del Estado y el informe ambiental de la Junta para llevar a aprobación provisional esta modificación en el pleno ordinario de julio. Posteriormente, corresponderá a la Junta dar la aprobación definitiva.

"Es un aspecto muy concreto que implica la disposición y avanzar en la disposición de esas 76 hectáreas en el proceso de implantación que quiere acometer Gotion", explicó Carnero.

Energía, agua y accesos

Más allá de lo urbanístico, se abordaron aspectos estratégicos de mayor escala: suministro energético, abastecimiento de agua, accesos a la zona y las posibles expansiones futuras de la empresa.

"Pusimos sobre la mesa algo que creo que es evidente: necesitamos una colaboración conjunta y simultánea. No vale una colaboración sucesiva, porque si no, esto lo alargamos de una manera que no deseamos ni la propia empresa ni ninguna de las Administraciones", insistió el alcalde.

Carnero agradeció expresamente a Gotion "que haya apostado por una ciudad comprometida por la automoción como es Valladolid".

Tanto la empresa como las administraciones presentes mostraron "una disposición total y absoluta".

Respecto al Gobierno central, se mostró convencido de que mantendrá la misma actitud. "El empeño y el impulso que le tenemos que dar a todo este proceso es muy importante para Valladolid, para Castilla y León y, en definitiva, para España", afirmó.

Reuniones técnicas inmediatas

Aunque aún no se ha entregado al Ayuntamiento el proyecto industrial detallado, las partes coincidieron en la necesidad de avanzar de forma coordinada.

Se prevén encuentros inmediatos, muchos de ellos telemáticos, especialmente técnicos en materia de energía, agua y urbanismo, con la participación de todas las administraciones competentes y la empresa.

"Vamos a trabajar en el grupo general, pero también en aquellos aspectos ya concretos", concluyó Carnero.

El objetivo es ahorrar plazos y tiempos mediante la simultaneidad de trámites, para que este proyecto estratégico se materialice lo antes posible y consolide a Valladolid como polo de referencia en la industria de las baterías para vehículos eléctricos en Europa.

Un paso más hacia el futuro industrial que la ciudad y la comunidad llevan tiempo esperando. La coordinación institucional ya está en marcha.