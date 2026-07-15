Valladolid y la Junta refuerzan la coordinación con Gotion para avanzar en la implantación de su proyecto industrial

El viceconsejero de Economía y Competitividad de la Junta de Castilla y León, Carlos Martín Tobalina y el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, durante la reunión de trabajo con una delegación de la compañía Gotion High-Tech, encabezada por su directora para el sur de Europa, You Lu, este miércoles Ayuntamiento de Valladolid

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, y el viceconsejero de Economía y Competitividad de la Junta de Castilla y León, Carlos Martín Tobalina, mantuvieron una reunión de trabajo con una delegación de la compañía Gotion High-Tech, encabezada por su directora para el sur de Europa, You Lu.

Un encuentro con el objetivo de reforzar la coordinación institucional y avanzar en la implantación del proyecto industrial de la empresa en la ciudad.

Durante la reunión, las tres partes definieron las bases de trabajo y coordinación que marcarán las actuaciones previstas para los próximos meses, en un proceso que busca consolidar la colaboración entre las administraciones y la empresa para impulsar el desarrollo de la iniciativa.

Desde las administraciones implicadas se destacó la importancia de mantener una colaboración con la compañía para facilitar el avance de los trabajos necesarios que permitan hacer realidad la implantación del proyecto, con el objetivo de generar nuevas oportunidades de innovación, actividad económica y empleo en Valladolid.