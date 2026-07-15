La pantalla gigante cambia de lugar en Valladolid para ver y animar a España en la final del Mundial

Fotografía en la Acera de Recoletos de la afición de España en Valladolid. Fotografía: Ayuntamiento de Valladolid.

España ya está en la final del Mundial. Todo después de que los de Luis de la Fuente derrotaran con contundencia y buen fútbol a la Francia de Mbappé este martes por 2-0.

Ahora, la Selección espera rival para el domingo, 19 de julio, a las 21:00 horas en ese partido a todo o nada.

El rival saldrá de la otra semifinal que se va a disputar este miércoles entre la Argentina de Messi y la Inglaterra de Bellingham

Valladolid ya ha disfrutado, en las últimas fechas, de la victoria ante Bélgica y también de la de ayer, contra Francia, en Recoletos con una pantalla gigante.

La @SEFutbol se va a Nueva York acompañados por el corazón de toda España a jugar la final de @FIFAWorldCup y todos los aficionados de Valladolid nos vamos a la Plaza Mayor a compartir un día histórico 🇪🇸 ¡Nos vemos el domingo! pic.twitter.com/0VdLoMPSM0 — Jesus Julio Carnero (@JesusJCarnero) July 15, 2026

Ahora, esta pantalla cambiará de ubicación para pasar a la Plaza Mayor como ha informado el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero.

“La Selección se va a Nueva York acompañados por el corazón de toda España a jugar la final del Mundial y todos los aficionados de Valladolid nos vamos a la Plaza Mayor a compartir un día histórico. Nos vemos el domingo”, ha afirmado el alcalde compartiendo una foto de la Plaza Mayor.