Noelia (46), peluquera canina que abre su negocio en un pueblo: “Hay perros que paran en la puerta a saludarme”

Noelia Fraile en su peluquería canina junto a Duque, uno de sus clientes.. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Cigales es un municipio de la provincia de Valladolid que, en la actualidad y según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) cuenta con una población de 5.454 habitantes.

Se trata de un municipio situado al norte, entre viñedos y campos de cereal. Es conocido por ser la cuna del clarete y destaca por sus vinos. Cuenta con una Denominación de Origen que lleva el mismo nombre y con centenares de bodegas subterráneas.

En el lugar ha abierto su peluquería canina Noelia Fraile Valverde, una auténtica apasionada de los perros que se lanzó a la aventura de emprender el pasado 15 de junio de 2026 en Cigales.

“Hay perros que paran en la puerta a saludarme. Lo hacen para que les dé chucherías. Siempre cae algún mimo que acaba por ser lo mejor que pueden tener”, asegura Noelia Fraile Valverde.

Amante de los perros

“Después de muchos años entre perros, y en continua formación de su cría, características y todo lo que les rodea, me he decidido a abrir una peluquería canina en Cigales”, asegura, en declaraciones a este periódico, la vallisoletana.

Nacida en Valladolid, de 46 años, y que vive en Trigueros del Valle, otra localidad cercana a Cigales y dentro de la provincia vallisoletana, nuestra protagonista se define como “peluquera canina”, aunque también tiene conocimientos en todo lo relacionado con el turismo.

“Soy una chica extrovertida que ama a los perros y a la que le encanta pasar el tiempo con ellos. Me encanta estar en ese ambiente. También soy muy amiga de mis amigos y me gusta ayudar y la tranquilidad”, añade nuestra entrevistada.

Ella es de Valladolid capital, pero suma en Trigueros, viviendo, un total de cinco años. Su infancia la ha pasado en estos pueblos y siempre ha querido dedicarse, desde que era pequeña, a lo que hace ahora.

Todo, después de abrir su peluquería canina en Cigales.

La peluquería canina

“La Peluquería Canina Ponte Guau by Noe abrió el 15 de junio de 2026 después de mucho tiempo soñando con ello y buscando un local que reuniera todas mis ideas de lo que quería”, nos explica nuestra protagonista.

Ese día abrió las puertas de su nuevo negocio en la Avenida Valladolid, 2, de Cigales. Una calle muy transitada en la localidad. Un local pequeño que cuenta con unos 40 metros, pero en el que Noelia puede desempeñar “a la perfección” su trabajo.

“Aquí puedo estar con mis clientes peludos. Ellos están cómodos y cuentan con todo lo que necesitan. Podría atender a muchos a lo largo del día, pero prefiero que sean menos para dedicar el tiempo que precisen dependiendo de las necesidades de cada uno”, señala.

Trabaja ella sola en el lugar y disfruta, y mucho, haciendo lo que más le gusta.

Fachada de la peluquería canina de Noelia en Cigales. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Los servicios

“Hago baño, uñas, oídos, stripping, deslanado y corte comercial. Todo, con precios asequibles y lo más económico que puedo. No suelo atender a más de tres perros cada día para poder disfrutar de ellos y de mi trabajo. Dedico dos horas y media a cada uno, como mínimo”, añade.

Abre de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 18 de la tarde y se muestra “muy agradecida” por el trato que le han dispensado los vecinos del lugar desde que abrió su nuevo negocio. Eso es de agradecer.

“Una cosa muy importante es que tengo una cabina de secado. La mayoría de los perros tienen miedo al aire a la hora de secarles el pelo. Lo uso con los que lo pasan mal y les ayuda un montón”, añade nuestra entrevistada.

Noelia junto a la cámara de secado en su negocio. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Cuida todo detalle para que a sus peludos clientes no les falten de nada.

Perros que paran en la puerta y regalos

“Hay perros que paran en la puerta a saludarme. Lo hacen para que les dé chucherías y siempre cae algún mimo que acaba por ser lo mejor que pueden tener”, afirma Noelia encantada.

A todos sus clientes les regala una pajarita, una corbata o un pañuelo. Después, los dueños de los canes envían a Noelia una foto con estas prendas en algo que es “muy interesante” porque “ayuda a identificar a Ponte Guau by Noe”, señala nuestra entrevistada.

“Espero poder estar mucho tiempo aquí. Esto es lo que me gusta y donde deseo estar. También quiero dar las gracias a todos los que me han apoyado y a Cigales por su acogida”, finaliza nuestra entrevistada.