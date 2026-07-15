Herido tras recibir varias puñaladas de dos encapuchados en un parque de Valladolid

Un hombre, magrebí, ha resultado herido tras sufrir una agresión con varias puñaladas por parte de dos personas encapuchadas en Valladolid como han informado fuentes oficiales en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Las mismas fuentes señalan que la agresión se produjo en el barrio de La Rondilla, en concreto en el Parque Ribera de Castilla de la ciudad del Pisuerga durante el fin de semana del 11 y el 12 de julio. El agredido tuvo que ser trasladado al hospital.

La víctima denunció que había sido agredida por dos encapuchados y hasta el lugar se acercaron efectivos de la Policía Nacional que intentaron dar con los presuntos autores de la agresión, sin éxito.

Las fuentes consultadas por este medio apuntan que no ha habido detenciones tras los hechos, pero que se están investigando.

Sobre si pudiera ser una nueva agresión entre bandas latinas señalan que “no es la forma que tienen de atacar, encapuchados”, pero la investigación determinará si es así o no.