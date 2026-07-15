Boecillo presenta su festival folk con entrada gratuita y dos grandes conciertos: "Apostamos por nuestras raíces"

Alfonso Romo y Cristina Gil en la presentación del X Festival Folk de Boecillo. Fotografía: EL ESPAÑOL de Castilla y León.

La concejala de Cultura del Ayuntamiento de Boecillo, Cristina Gil, y el diputado de Familia e Igualdad, Acción Social y Centros Asistenciales, Alfonso Romo, han presentado en la mañana de este miércoles, 15 de julio, la X Edición del Festival Folk de Boecillo.

Un evento con entrada libre que se va a desarrollar los sábados 18 y 25 de julio en el parque ‘El Tejar’ a las 22:00 horas, que va a ser el escenario, una vez más, de dos grandes actuaciones.

“Se trata de dos jornadas musicales de un evento ya asentado que cumple un total de diez ediciones. La Diputación de Valladolid sigue apoyando las actividades de una provincia que está llena de oportunidades en un lugar perfecto para vivir”, ha señalado Alfonso Romo.

La concejala de Cultura del Ayuntamiento de Boecillo ha incidido en que “seguimos apostando por nuestras raíces y tradiciones” señalando que se trata de un “evento gratuito” al que acuden “principalmente los vecinos del municipio”.

“La entrada es gratuita y, también, además de los vecinos de Boecillo, acude mucha gente de pueblos aledaños. Este año, con El Nido, creemos que vamos a contar con un mayor número de público”, ha añadido la concejala.

Dos conciertos de nivel

La localidad vallisoletana contará con los grupos "El Nido" y Vanesa Muela y Rodrigo Jarabo, música de nuestras raíces que volverá este verano con el objetivo de llenar las noches estivales de sonidos de nuestra tradición musical.

Y es que el mes de julio será de nuevo el mes del folk, pues en palabras de Cristina Gil Barcenilla, concejala de Cultura, “la décima edición del Festival de Folk local hará vibrar el alma de los asistentes con las canciones y letras que tanto nos identifican”.

Para esta edición, el Ayuntamiento de la localidad vallisoletana pretende tener un éxito absoluto de espectadores en estas dos noches de verano, tal y como viene ocurriendo en las pasadas ediciones.

X Festival Folk de Boecillo. Fotografía: Ayuntamiento de Boecillo.

El Nido

El sábado, 18 de julio, desde las 22:00 horas, va a tener lugar la actuación del grupo ‘El Nido’, presentando su música tradicional con su gira ‘La Constancia’.

‘El Nido’ es un destacado grupo de folk y música de raíz originario de Burgos con agudillos, jotas de ronda, ajechaos, charros y otros ritmos tradicionales de baile que siguen inundando su música, siempre vestida de las sonoridades de los instrumentos domésticos que han acompañado siempre a la tradición oral.

Esta banda, formada por Rodrigo "Cachorro", Álvaro Herreros, Eneko Lekumberri, Nacho Prada y Peio Lekumberri, fusiona la música tradicional castellana con enfoques modernos, pop y acústicos.

Vanesa Muela y Rodrigo Jarabo

El sábado, 25 de julio, a las 22:00 horas, será el turno de la actuación conjunta de la reconocida intérprete Vanesa Muela y el músico Rodrigo Jarabo.

Tendrán su lugar en el escenario el mencionado dúo, y durante su actuación propondrá al público un viaje a través de las canciones tradicionales de nuestros antepasados.

Uniendo voz con diversos instrumentos antiguos de cuerda como el laúd, la tiorba, la vihuela o la guitarra barroca, junto con instrumentos como parches de piel o utensilios de cocina