Reyerta en un barrio de Valladolid con pistola, tres detenidos y arañazos a los policías

Agentes de la Policía Nacional de Valladolid han detenido, en la madrugada del 13 de julio a un hombre y dos mujeres, imputado el varón como presunto autor de un delito de homicidio en grado de tentativa y otro de tenencia ilícita de armas.

A las dos mujeres se las acusa de ser presuntas autoras de sendos delitos de atentado contra agente de la autoridad y delitos de resistencia y desobediencia.

Una llamada alertando de una reyerta entre varias personas con armas blancas en un bar del barrio de Pajarillos puso sobre aviso a la Sala CIMACC 091, que inmediatamente comisionó a varios indicativos de agentes uniformados al lugar.

A la llegada de los policías, no había ninguna reyerta y según la información recabada, las personas implicadas habían abandonado el lugar a bordo de dos vehículos, por lo que se procedió a hacer una requisa por las inmediaciones por si se localizasen.

Uno de los indicativos de Policía Nacional localizó uno de los turismos referenciados en la reyerta estacionado en doble fila a la puerta de un bar.

Se trataba de un vehículo de gama alta, y cuando los agentes se bajaron del coche policial para comprobarlo, vieron cómo dos mujeres y un hombre se metían rápidamente en el bar, escuchando claramente uno de los policías cómo una de las mujeres se dirigía al varón indicándole “metete pa dentro” al percatarse de la presencia policial.

Los agentes entraron tras los tres y una vez en el interior vieron que el hombre portaba una pistola en su mano derecha.

En unos momentos de gran tensión, conminando al hombre constantemente a que tirara el arma sin que este hiciera caso, un policía redujo al varón arrebatándole la pistola tras inmovilizarle, habiendo observado previamente que el hombre tenía el dedo en el disparador del arma y después de que apuntara al abdomen y la pierna del agente.

Mientras tanto ambas mujeres forcejeaban e intentaban impedir la detención del varón, mediante empujones y arañazos a los agentes actuantes, intentando liberar al hombre. En ese momento llegaron más efectivos de la Policía Nacional que procedieron a la inmovilización y detención de las mujeres.

Una vez que la situación fue controlada por los policías, se comprobó que el arma que había empuñado el hombre era una pistola real, con un cartucho en la recámara y 9 más en el cargador y lista para hacer fuego.

Una vez que la situación fue controlada por los policías, se comprobó que el arma que había empuñado el hombre era una pistola real, con un cartucho en la recámara y 9 más en el cargador y lista para hacer fuego.