Se enfrenta y amenaza de muerte a un menor de 15 años en el parque de La Paz de Valladolid

El parque de La Paz en el barrio de Las Delicias de Valladolid. Fotografía de archivo.

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valladolid, a última hora de la noche del 12 de julio a un hombre como presunto autor de un delito de amenazas.

Todo, tras recibir una llamada en la Sala Cimacc 091 alertando de que se estaba produciendo una pelea en el parque La Paz sobre las 23:00 horas.

Se comisionó a un indicativo de agentes para acudir al lugar. Al parecer, según la llamada, uno de los implicados portaba un arma blanca.

Cuando los agentes de Policía Nacional llegaron al lugar se encontraron a un grupo numeroso de niños y una mujer que les indicaron la dirección de huida de un varón, presunto autor de las amenazas.

Los agentes lo localizaron en una calle próxima y procedieron a interceptarlo para esclarecer lo ocurrido.

El hombre presentaba numerosas manchas de sangre, y según los testigos presenciales, se había enfrentado a un menor de 15 años golpeándolo sorpresivamente y amenazándole de muerte, ante lo cual la víctima se defendió a golpes.

Los testigos y la víctima confirmaron a los policías que el presunto agresor portaba un arma blanca en su mano, si bien los agentes no la localizaron.

Según una persona presente, este individuo ya había protagonizado episodios violentos en días anteriores en los que había amenazado a los menores que solían frecuentar el parque.

Por todo esto los agentes de Policía Nacional procedieron a la detención del hombre como presunto autor de un delito de amenazas, siendo trasladado a dependencias policiales para su custodia.

El detenido ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial que ha decretado su libertad.