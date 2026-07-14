El doctor Lomo, médico del Real Valladolid, hospitalizado tras sufrir un ictus

Uno de los integrantes de los servicios médicos del Real Valladolid, el doctor José María Lomo Garrote, se encuentra ingresado en el Hospital Clínico de Valladolid tras sufrir un ictus este lunes, 13 de julio, como ha podido confirmar este periódico a través de fuentes del club.

A sus 53 años, el doctor Lomo se incorporó a la estructura médica del Real Valladolid en el año 2018 y compagina su labor en el club vallisoletano con su puesto de director médico del Área de Traumatología de Origen Diagnóstico y Traumatología.

Es traumatólogo de origen y especialista en Cirugía Ortopédica y Traumatología Deportiva, como informaban desde el centro que se ubica en la calle Paulina Harriet 4-6 de Valladolid.

Su pronóstico es grave.