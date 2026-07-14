La Diputación de Valladolid y Cáritas renuevan su alianza contra la exclusión: 75.000 euros para los más vulnerables

El presidente de la Diputación, Conrado Íscar, y el presidente de Cáritas Diocesana, Guenther Eduardo Boelhoff, renuevan el convenio contra la exclusión social que la Institución Provincial suscribe anualmente con esta entidad del Tercer Sector, este martes Rubén Cacho ICAL

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, y el presidente de Cáritas Diocesana de Valladolid, Guenther Eduardo Boelhoff, han renovado este martes el convenio de colaboración entre ambas instituciones.

Una alianza destinada al desarrollo, durante el año 2026, de distintos programas de inclusión social destinados a las personas en situación de vulnerabilidad y riesgo de exclusión social de la provincia.

Conrado Íscar ha recordado que "se trata de un compromiso que, año tras año, se consolida como uno de los pilares de nuestra acción social".

Y ha añadido que "sabemos que el deterioro de la situación económica ha intensificado las necesidades básicas de muchos ciudadanos, y es ahí donde la Diputación no puede ni debe actuar sola".

En este sentido, el presidente ha definido a Cáritas como "una entidad cuya trayectoria y profundo arraigo en nuestros pueblos la convierten en uno de nuestros mejores aliados para llegar a quienes realmente lo necesitan, garantizando que los recursos lleguen de forma directa".

75.000 euros

El convenio entre la Diputación de Valladolid y Cáritas se inicia en el año 2013 con la firma de un primer acuerdo por el que la institución provincial transfería 50.000 euros a la entidad.

Esa aportación se ha ido incrementando en los últimos años hasta alcanzar los 75.000 euros en 2025 y 2026, cantidad que la Diputación destina este año a financiar el desarrollo de los distintos programas recogidos en el convenio.

La Diputación de Valladolid, en colaboración con Cáritas, continúa desarrollando programas de intervención social orientados a apoyar a personas y colectivos en situación de vulnerabilidad de la provincia.

A través de siete programas diferenciados, se pretende dar respuesta a necesidades urgentes y promover procesos de inclusión activa desde una perspectiva integral.

Íscar ha concluido subrayando que este convenio permite "construir una red de seguridad sólida, un escudo social necesario para proteger la dignidad de cada familia, de cada mayor, de cada menor y de cada persona que atraviesa un momento de dificultad en nuestro medio rural".

Programas de actuación

El convenio que se ha renovado hoy con Cáritas se articula en torno a siete programas de actuación, cuyo importe total es de 75.000 euros que podrán destinarse a los distintos programas sin asignarse una cuantía concreta a cada uno de ellos.

El primero de ellos está destinado a la concesión de ayudas destinadas al alquiler de vivienda de colectivos en especial situación de vulnerabilidad y riesgo de exclusión social.

El segundo programa lo componen diferentes acciones formativas que supongan la promoción personal y laboral de esos colectivos, dirigidas a personas en riesgo de exclusión social derivadas por el Equipo de Inclusión Social (EDIS/CEAS) de la Diputación.

El tercer programa es el de atención residencial, mediante la concesión de ayudas al alquiler a las mujeres víctimas de violencia machista.

El cuarto programa hace referencia al apoyo durante los períodos vacacionales escolares mediante la atención a las necesidades básicas esenciales, especialmente la alimentación, de los menores matriculados en enseñanzas obligatorias y de educación infantil que habitualmente utilicen los servicios de comedor de los centros educativos.

El quinto programa se centra en la concesión de ayudas destinadas al alquiler de vivienda de personas refugiadas procedentes del conflicto bélico de Ucrania.

El sexto programa se centra en el apoyo a las personas y familias en mayor situación de vulnerabilidad económica de la provincia de Valladolid, para la adquisición de productos de alimentación, como "asistencia material básica", en el marco del Programa del Fondo Social Europeo Plus de Asistencia Material Básica.

Por último, el séptimo programa da respuesta a situaciones sobrevenidas de urgencia social de personas y familias de la provincia, mediante alojamiento temporal y cobertura de necesidades básicas.

Y, en su caso, el coste de retorno a sus países de origen, previa valoración de otras alternativas y recursos de otras entidades u ONG.