Tres días de éxito musical y gastronómico en una edición de El Milanito con 6.000 asistentes en Zaratán

El Milanito Original de Zaratán ha clausurado este domingo su tercera edición. Como viene siendo habitual en este evento, el éxito se ha escrito con auténticas letras mayúsculas.

La cita se ha reafirmado como un reclamo para el público familiar y también para el general con una gran oferta gastronómica y musical en una edición que se ha calificado como “redonda y muy madura”.

Durante las tres jornadas en las que se ha celebrado, más de 6.000 personas han pasado por la Zona Fun donde se ubicaba el festival- para disfrutar de una propuesta cultural que combinaba la cerveza artesana, el valor culinario, la música en directo con grupos de primer nivel y un amplio abanico de actividades familiares.

Además, cabe destacar que este año se han vendido un 25% más de entradas que en ediciones anteriores, "lo que reafirma el interés de la gente por el formato del festival, que ya lo van conociendo y que muchos de ellos repiten.

En una época difícil para los festivales, en la que hay muchos, El Milanito, organizado por Cerveza La Milana gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Zaratán y de la Diputación de Valladolid, entre otras numerosas entidades y empresas, está en una dinámica de crecimiento y de estabilización en el que nos estamos consolidando", asegura Ismael Gómez, promotor del Festival.

Y es que un año más, el evento ha superado las expectativas de la organización, que siguen destacando "la excelente respuesta de vecinos y visitantes", así como "el ambiente inmejorable" que se ha respirado a lo largo de todo el fin de semana.

En especial por el buen tiempo que ha acompañado a estos días de festival, pero también, tal y como ha subrayado Gómez, porque una vez más El Milanito se ha desarrollado sin ningún altercado.

"Esto es algo que muchas veces no se valora, pero es admirable el buen ambiente que se crea y que, después de trece ediciones, tres de ellas en Zaratán, continuamos sin ningún problema y con un buen rollo increíble, y eso dice mucho de la gente que viene al festival, que su objetivo es pasárselo bien, disfrutar de la música y de la cerveza".

Gómez ha hecho hincapié también en el éxito de todos los conciertos, donde desde Niña Polaca hasta Augusta Sonora o Angelus Apátrida, pasando por Saurom o Éxtasis "todas las bandas consiguieron un lleno total, lo que nos demuestra que la música sigue siendo uno de los elementos fundamentales del Milanito Original".

Añade además que, a pesar de la diversidad de estilos, "los conciertos han sonado muy bien y han sido un reclamo para el público".

Asimismo, sobre las novedades de este año en cuanto a horarios, Ismael Gómez indica que, aunque el sábado no hubo programación oficial, finalmente sí que se abrió al público el recinto en horario de mañana.

"Quisimos hacer una jornada de puertas abiertas para ese público que era nuestra esencia; el que venía atraído por la calidad cervecera cuando el festival era una feria abierta y además lo amenizamos con un dj local. Es algo que anunciamos con poco tiempo y tuvo una buena acogida".

Por otro lado, ha valorado de manera muy positiva la incorporación de la carpa como uno de los elementos más apreciados por los asistentes. "Si hay algo que nos caracteriza es que somos un festival que tiene a la gente como foco, que se preocupa por ella y la cuida, y ese era el objetivo de esta carpa central, resguardar a todo el mundo del calor para que pudieran disfrutar de la cita sin problema, y tenemos claro que es algo que queremos mantener".

Así, tanto el nivel cervecero como el carácter familiar que distinguen El Milanito han vuelto a sacar un sobresaliente, y por ello desde la organización afirman que el próximo año continuarán "apostando por Zaratán y por traer grupos de mayor calado y cervezas que hagan vibrar los paladares de los asistentes".