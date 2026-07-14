Declarado un incendio de nivel 2 de gravedad en Íscar: numerosos medios trabajan en el lugar

La Junta de Castilla y León ha informado de que se ha declarado un incendio en la localidad vallisoletana de Íscar a las 16:30 horas de esta tarde de martes, 14 de julio.

Las causas del mismo están en investigación mientras que desde Infocal se ha informado de que, en un primer momento, había más de una veintena de medios trabajando en el lugar.

Pasadas las 17:00 horas de la tarde se ha informado de que el incendio ha sido declarado con el índice de gravedad potencial 2.

Imagen del incendio declarado en Íscar este martes. Fotografía: Junta de Castilla y León.

Esto implica que puede tratarse de un fuego que puede ser una amenaza seria para poblaciones, que exija medidas de socorro de la población o protección de bienes o pueda comportar un grave riesgo para la población o bienes no forestales.

También puede provocar cortes totales o parciales de carreteras nacionales o autonómicas de especial relevancia o vías férreas y peligrar masas arboladas de más de 300 hectáreas.

Cerca del castillo

A las 18:15 horas de la tarde eran ya más de una treintena de medios los que se afanaban por controlar el incendio declarado en la localidad vallisoletana que está calcinando el establecimiento ubicado al lado del castillo.

A esa hora, según informa la Junta de Castilla y León a través del portal Infocal, trabajan cinco helicópteros, seis cuadrillas terrestres, tres autobombas, un bulldozer y cuatro cuadrillas helitransportadas, además de tres técnicos y siete agentes medioambientales.

Además, la Guardia Civil ha cortado el acceso a la localidad vallisoletana por la VP-1202 por la acumulación de humo.