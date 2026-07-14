El caso Esther López vuelve a la Audiencia de Valladolid para la celebración del juicio

Los investigadores recogen pruebas en el lugar donde fue hallado el cuerpo sin vida de Esther López. EE

El caso por la muerte de Esther López da un nuevo paso hacia el juicio. El Juzgado de Instrucción número 5 de Valladolid ha acordado remitir nuevamente el procedimiento a la Audiencia Provincial para su enjuiciamiento.

La decisión aparece recogida en una providencia fechada el pasado 2 de julio. La jueza María Esther Fernández de León señala que ya se han recibido todas las muestras enviadas por la Guardia Civil, por lo que ordena devolver la causa al tribunal provincial.

El procedimiento se tramitará mediante un tribunal del jurado. Será ahora la Audiencia Provincial de Valladolid la encargada de continuar con las actuaciones necesarias para la celebración del juicio y fijar una fecha.

La causa tiene como único acusado a Óscar S.M., investigado por la muerte de Esther López, cuyo cuerpo apareció el 5 de febrero de 2022 en una cuneta de Traspinedo, 24 días después de su desaparición.

La Fiscalía solicita para él 18 años de prisión por asesinato. Las acusaciones particulares elevan sus peticiones hasta los 33 y los 39 años, mientras que la defensa reclama el sobreseimiento al considerar que no existen pruebas suficientes para sostener la acusación.

Las últimas muestras de la Guardia Civil

La remisión del procedimiento se produce después de que la Audiencia devolviera temporalmente el caso al juzgado para practicar nuevas diligencias relacionadas con un espacio subterráneo localizado en un antiguo chalé de la familia del acusado.

El habitáculo, descrito como una bodega o sótano, fue descubierto por el nuevo propietario de la vivienda durante unas obras. Su aparición llevó a la Guardia Civil a efectuar una nueva inspección y a recoger diferentes muestras para su análisis.

Las pruebas practicadas no detectaron restos biológicos compatibles con Esther López. Una vez incorporados estos resultados al procedimiento, la instructora considera completadas las diligencias pendientes y devuelve el expediente a la Audiencia.

La providencia también concede un plazo de cinco días para que la nueva defensa de los perjudicados pueda recibir una copia completa de las actuaciones. Contra la resolución cabe interponer un recurso de reforma en el plazo de tres días.