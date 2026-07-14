Averías en la red de abastecimiento en dos barrios de Valladolid: Aquavall trabaja para reparar las roturas

Aquavall, la empresa municipal de aguas de Valladolid, trabaja desde la tarde de este martes 14 de julio en la reparación de tres averías registradas en la red de abastecimiento de la ciudad, dos de ellas en la red general y una tercera provocada por obras ajenas a la compañía (que ya ha sido reparada).

Las dos roturas, de carácter espontáneo, se localizan en el barrio de La Rubia, concretamente en la Carretera de Rueda, a la altura de la calle Corta, en una conducción de fibrocemento de 300 mm de diámetro, y en la calle Colombia I (Arturo Eyries), en una tubería de 150 mm. En este último punto, la tubería ha quedado partida y desplazada.

Aquavall ha procedido al corte de suministro en ambas calles para acometer la reparación y ha iniciado el picado de calzada necesario para acceder a las conducciones.

Los trabajos continúan en la Carretera de Rueda, donde el equipo se encuentra con varias instalaciones de otros servicios en la zona de excavación, mientras que en la calle Colombia la tubería ya ha quedado al descubierto y prosigue la excavación.

Aquavall informa de que sus equipos permanecen trabajando en las tres zonas para restablecer el suministro con la mayor brevedad posible y pide disculpas a los vecinos afectados por las molestias ocasionadas.