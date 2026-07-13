Las obras de Los Tramposos provocarán cortes de tráfico durante tres meses en el entorno de la N-601 en Valladolid

Imagen de archivo de la N-601 a su paso por Valladolid Miriam Chacón ICAL

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a través de Adif, iniciará mañana, martes 14 de julio, una nueva fase de las obras de la Red Arterial Ferroviaria de Valladolid con la construcción del viaducto de Los Tramposos.

Una actuación que obligará a realizar cortes de tráfico y desvíos provisionales durante aproximadamente tres meses en el entorno del kilómetro 185 de la carretera N-601.

La infraestructura forma parte de la Variante Este, un trazado ferroviario de 17,4 kilómetros diseñado para canalizar el tráfico de trenes de mercancías de la línea Madrid-Hendaya, evitando su paso por el centro de Valladolid.

Y conectándolo con el nuevo Complejo Ferroviario de la ciudad. La inversión conjunta de ambas actuaciones asciende a 300 millones de euros.

Las primeras afecciones se producirán mañana, 14 de julio, entre las 10.00 y las 22.00 horas, cuando permanecerá cortado el ramal de la salida de la N-601 hacia la VA-30 en dirección Soria, Segovia y Burgos.

El tráfico será desviado por otros ramales del enlace y todas las incidencias estarán debidamente señalizadas.

Transporte prevé que las mayores restricciones a la circulación se concentren durante el mes de julio, aunque los cortes irán variando en función del avance de los trabajos y de las condiciones meteorológicas.

Adif irá comunicando las modificaciones conforme avance la ejecución de la obra.

El viaducto de Los Tramposos, con una longitud de 1.130 metros, constituye una de las principales estructuras de la Variante Este y permitirá completar el enlace sur del nuevo corredor ferroviario.

Una vez finalizado, contribuirá a eliminar el paso de los trenes de mercancías por el casco urbano de Valladolid.