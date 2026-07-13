Fallece un hombre en el incendio de una vivienda en Valladolid: quedó atrapado en su interior

Los bomberos intervienen en el incendio de la vivienda en Valladolid. Fotografía: Miriam Chacón / ICAL.

Un hombre nacido en el año 1955 ha fallecido tras el incendio de una vivienda en Valladolid, en concreto en la calle Alamillos, como han confirmado fuentes de la Subdelegación del Gobierno en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

El fuego se ha declarado a las 13:46 horas de esta mañana de lunes, 13 de julio, cuando los alertantes informaban al Servicio de Emergencias de que salía humo por las ventanas de una de las viviendas del bloque.

El aviso informaba, además, de que creían que había una persona atrapada en el interior de la citada vivienda.

Actuación en Valladolid por el incendio de una vivienda. Fotografía: Miriam Chacón / ICAL.

Se ha dado aviso a la Policía Municipal y a los Bomberos de Valladolid, además de al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias-Sacyl que ha enviado una UVI móvil al lugar, como han señalado fuentes del 112.

A su llegada, los organismos han confirmado que se trataba de un incendio y que había una persona atrapada en la vivienda.

Una vez han entrado al interior de la vivienda, el personal sanitario ha intentado reanimar, sin éxito, al varón, como han añadido fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Valladolid.

Una ambulancia en el lugar del incendio. Fotografía: Miriam Chacón / ICAL.

Finalmente se ha confirmado el fallecimiento de este septuagenario.