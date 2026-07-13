La Cámara de Valladolid advierte: multas de 90.000 € a las empresas que no depositen las fianzas de alquileres

Muchas empresas propietarias de locales comerciales, oficinas, almacenes o naves industriales desconocen que las fianzas de locales, almacenes o naves industriales deben depositarse, de forma obligatoria ante el organismo correspondiente.

No hacerlo puede derivar en sanciones administrativas que, en los casos más graves pueden alcanzar los 90.000 euros.

La Cámara de la Propiedad Urbana de Valladolid y Provincia ha lanzado un aviso, a través de un comunicado recogido por EL ESPAÑOL de Castilla y León dirigido al tejido empresarial, sociedades patrimoniales, pequeños inversores y propietarios de inmuebles.

Todo para recordar que esta obligación no afecta únicamente a los contratos de alquiler de viviendas.

También se deben depositar las fianzas correspondientes a los denominados arrendamientos para uso distinto del de vivienda.

Entre ellos se encuentran los locales comerciales, oficinas, despachos profesionales, almacenes, instalaciones industriales y naves empresariales.

La entidad quiere acercar esta información a las empresas de Valladolid y provincia para facilitar el cumplimiento de una obligación que continúa siendo “desconocida para numerosos propietarios y arrendadores.

“Muchas empresas cumplen correctamente con todas sus obligaciones fiscales, contables y societarias, pero desconocen que también deben depositar las fianzas de los inmuebles que tienen alquilados”, señala el presidente de la Cámara de la Propiedad Urbana de Valladolid y Provincia.

Pablo Ferreras apunta que “no se trata de un trámite voluntario y su incumplimiento puede tener consecuencias económicas importantes”.

Un riesgo que aumenta

La obligación de realizar el depósito corresponde al propietario o arrendador que recibe la fianza en el momento de formalizar el contrato.

Por este motivo, la Cámara recomienda “prestar especial atención a las empresas que gestionan varios inmuebles, disponen de patrimonio inmobiliario, alquilan espacios que ya no utilizan para su actividad o cuentan con sociedades destinadas a la explotación de locales, oficinas o naves industriales”.

El riesgo puede ser especialmente relevante en el ámbito empresarial, ya que las fianzas asociadas al alquiler de grandes locales, oficinas, instalaciones industriales o naves “pueden alcanzar importes considerablemente superiores a los habituales en un contrato de vivienda”.

La cuantía de las posibles sanciones depende de la gravedad del incumplimiento. La normativa contempla multas de hasta 3.000 euros para las infracciones leves, de entre 3.001 y 15.000 euros para las graves y de entre 15.001 y 90.000 euros para las consideradas muy graves.

“Nuestra recomendación es clara: no hay que esperar a que se produzca una inspección, una reclamación o un conflicto contractual para comprobar si las fianzas están correctamente depositadas”, señala Ferreras.

Las empresas propietarias deben revisar tanto los nuevos contratos como los arrendamientos que ya se encuentran en vigor y solicitar asesoramiento cuando detecten que una fianza no se depositó en su momento o tengan dudas sobre el procedimiento seguido.

Más seguridad

El depósito de la fianza permite cumplir con la normativa, pero también aporta seguridad jurídica y trazabilidad documental a la relación entre propietario e inquilino.

El justificante acredita la existencia del arrendamiento, la cantidad entregada como fianza y el cumplimiento de la obligación de depósito.

Esta documentación puede resultar especialmente útil durante una auditoría, una compraventa de inmuebles, una reorganización societaria, una transmisión de negocio o un cambio en la titularidad de la propiedad.

También puede facilitar la resolución de discrepancias relacionadas con la vigencia del contrato, las cantidades entregadas, las condiciones pactadas o la devolución de la fianza una vez finalizado el arrendamiento.

“Depositar la fianza no solo es una obligación legal. Es también una garantía para el propietario, para el inquilino y para terceros que puedan intervenir posteriormente en una operación relacionada con el inmueble”, subraya el presidente de la Cámara.

Para las empresas arrendadoras, acreditar que las fianzas están correctamente depositadas forma parte de una gestión ordenada y responsable de su patrimonio inmobiliario.

Las empresas inquilinas también deben comprobar el depósito

Aunque la responsabilidad de efectuar el depósito corresponde al arrendador, su correcta tramitación también beneficia a la empresa que ocupa el inmueble.

El justificante permite acreditar que la cantidad entregada ha sido depositada ante el organismo correspondiente y ofrece mayores garantías para solicitar su devolución cuando finalice el contrato y se hayan cumplido las condiciones acordadas.

También reduce el riesgo de conflictos derivados de la falta de documentación, las discrepancias sobre las cantidades entregadas o los cambios en la propiedad del inmueble durante la vigencia del alquiler.

Por este motivo, las empresas arrendatarias pueden solicitar al propietario la documentación acreditativa y comprobar que el depósito se ha realizado correctamente.

Un trámite gratuito y sencillo a través de la Cámara

En Castilla y León, las Cámaras de la Propiedad Urbana, entidades de interés social, gestionan el depósito de las fianzas, cuyos importes son posteriormente liquidados a la Junta de Castilla y León como depositaria final.

En Valladolid y su provincia, la Cámara de la Propiedad Urbana facilita a empresas, propietarios y profesionales la tramitación del depósito correspondiente a sus contratos de arrendamiento.

Para realizar la gestión es necesario presentar el contrato de alquiler y aportar el importe de la fianza. Una vez completado el procedimiento, el propietario obtiene el documento que acredita que el depósito se ha efectuado correctamente.

La Cámara realiza gratuitamente la gestión administrativa y asesora a empresas y propietarios sobre la documentación necesaria, los plazos y los pasos que deben seguir.

También pueden acudir a la entidad las asesorías, administradores de fincas, agencias inmobiliarias y asociaciones empresariales que gestionen contratos de alquiler para sus clientes o asociados.

“Queremos que ninguna empresa reciba una sanción por desconocimiento cuando el trámite puede realizarse de manera gratuita y sencilla a través de la Cámara”, destaca Ferreras.

Revisar los contratos para evitar problemas

Campruva recomienda a las empresas propietarias revisar todos sus contratos de arrendamiento y verificar que las fianzas están correctamente depositadas, especialmente cuando gestionan varios locales, oficinas, almacenes o naves industriales.

Las empresas que vayan a formalizar un nuevo contrato pueden tramitar directamente el depósito a través de la Cámara. Aquellas que detecten contratos anteriores sin depositar pueden solicitar información para analizar su situación y conocer el procedimiento adecuado para regularizarla.

Para obtener más información, revisar la situación de un contrato o tramitar una nueva fianza, las empresas pueden ponerse en contacto con la Cámara de la Propiedad Urbana de Valladolid y Provincia.