La constructora que coloca la sobrecubierta del Polideportivo Pisuerga detecta exceso de peso y obligará a un modificado

En la mañana de este lunes, 13 de julio, la concejala de Deportes del Ayuntamiento de Valladolid, Mayte Martínez, y el gerente de la Fundación Municipal de Deportes, Santiago Hidalgo, han comparecido para explicar los problemas en las obras del Polideportivo Pisuerga.

“Se trata de las incidencias en las obras que llevamos varios meses afrontando con el cambio de la remodelación de las cubiertas del Polideportivo Pisuerga. Ya se ha acometido el 80% de las mismas, pero se han comprobado una serie de circunstancias que hay que analizar”, ha afirmado Martínez.

La concejala ha apuntado que los problemas se analizaron en el pasado consejo rector y que el gerente de la Fundación Municipal de Deportes dio traslado a la oposición de lo ocurrido y hoy se han ofrecido las explicaciones oportunas.

“El proyecto es una sobrecubierta sobre la cubierta ya existente. No queríamos que se quitara esa cubierta porque el polideportivo tiene mucha actividad y, de hacerlo, se podría parar un año. Decidimos que se actuara sobre ella”, ha informado Hidalgo.

El gerente de la Fundación Municipal de Deportes ha añadido que “cuando se realizó la sobrecubierta, el proyectista comunicó que el peso que existía entre la cubierta y la sobrecubierta era despreciable y que no existía preocupación”.

“Ahora, con la obra en el frontón, ha surgido el problema y se nos ha informado que el peso, que antes era despreciable, no lo es tanto. Es un tema de peso y seguridad que hay que dejar bien atado”, ha añadido Santiago Hidalgo.

La adjudicataria de los trabajos de reforma de la cubierta del Polideportivo Pisuerga de Valladolid, así como la dirección de obras han detectado un exceso de peso en la sobrecubierta con paneles tipo sándwich, lo que obligará a que la encargada de la redacción del proyecto reevalúe su informe y obligará a una intervención o un modificado.

De momento, las obras, que tienen un presupuesto de un millón de euros, no se han paralizado aunque la actuación, que tenía que finalizar a finales de agosto, se dilatará en el tiempo, con el riesgo de la suspensión de conciertos que estaban cerrados para el mes de septiembre.

El gerente de la Fundación Municipal de Deportes (FMD), Santiago Hidalgo, reconoció hoy este contratiempo, que es “estrictamente técnico”, obligará a “reacondicionar, reajustar o dar otra solución a la cubierta de la instalación.

En este sentido, aseguró que la empresa encargada del proyecto es de “reconocido prestigio” pero, ahora, la constructora, que llevaba a cabo la instalación de la sobrecubierta en la zona del frontón, ha detectado que su peso puede ser elevado para la estructura del polideportivo por lo que será necesario esperar días o semanas hasta contar con una “solución definitiva” acerca del soporte necesario.

“El proyecto nos va a marcar la modificación o la alternativa que plantee la empresa. La pelota está, ahora, en el tejado de la proyectista que nos tiene que decir cómo quiere avanzar. Si es mucha modificación, las obras se prolongarán más y si es total, nos iremos a mucho más”, añadió Hidalgo.

Por su parte, la concejala de Participación Ciudadana y Deportes, Mayte Martínez, reconoció que el Ayuntamiento está “contrariada con este hándicap” pero subrayó que, en estos momentos, la FMD está centrada en “buscar soluciones” y “encauzar esto lo antes posible”, donde se prime la viabilidad técnica y la seguridad.

No en vano, deseó que este problema no se “enquiste”.

En este sentido, Martínez no descartó que si la solución planteada por la empresa encargada de la redacción del proyecto, que ascendió a 15.000 euros más IVA, no satisface al Consistorio o se desvía “absolutamente” lo inicial, habrá que tomar las “decisiones legales oportunas si no se han seguido las garantías y el rigor que hubiéramos deseado”. Eso sí, reiteró no aventurarse, a la espera de conocer si es un “pequeña” intervención, un modificado menor o un “gran modificado”.

El contrato, impulsado por el Ayuntamiento de Valladolid se basó en la necesidad de sustituir la cubierta del polideportivo Pisuerga, por los problemas de estanqueidad que padecía desde hacía tiempo, y que con la persistencia de filtraciones podían afectar a elementos estructurales o de cerramiento que incrementarían el coste futuro de reparación.

La intervención, que se lleva a cabo en un total de sobre 6.889 metros cuadrados, consiste en una sobrecubierta con paneles tipo sándwich, después de que el pliego municipal optara por no retirar el tejado existente para evitar que la infraestructura, con mucha actividad, estuviera cerrada durante casi un año.

El problema detectado ahora por el peso de la sobrecubierta choca con el proyecto inicial que, incluso, contemplaba la instalación de placas solares en el tejado.

Críticas de la oposición

El Grupo Municipal Socialista aseguró que este hecho es una “prueba evidente” de la mala gestión del alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, en materia deportiva.

No en vano, subrayó que el tiempo ha demostrado que la opción elegida por el equipo de gobierno PP-Vox no era la adecuada.

“Se optó por la cicatería, con un recorte de la actuación, y ha quedado demostrado que no son capaces de mantener la instalación cubierta más emblemática de la ciudad, después de tres años sin hacer nada”, sentenció.

El portavoz socialista, Pedro Herrero, recordó que el proyecto elegido por la FMD fue cuestionado en su día, tras recordar que había un informe técnico que contemplaba la sustitución total de la cubierta. El estudio encargado a la empresa de Ingeniería y Arquitectura INCIDEC certificó la degradación de la cubierta y también sus elementos de fijación por haberse producido filtraciones con oxidación y pudrición de los paneles tipo sándwich.

“El alcance de las lesiones producidas en todos los paneles de cubierta, tal y como se ha visto en las fotos de los daños descritos, obliga a la instalación de una nueva cubierta de similares características a la existente y no se recomienda en ningún caso sobreponer cualquier solución como sería incorporar los nuevos paneles sobre los antiguos, ya que supondrían un incremento de dicho peso muy importante, y para el cual no está calculada la estructura de cerchas metálicas”

Por su parte, el Grupo Valladolid Toma la Palabra (VTLP) calificó la gestión de la Concejalía en la reparación de la cubierta del Pisuerga como una “nueva chapuza”, tras no haberse valorado adecuadamente las distintas circunstancias técnicas necesarias para ejecutar la intervención. "El propio Ayuntamiento reconoce la solución no estaba suficientemente estudiada y que las obras han tenido que detenerse, dejando nuevamente al Polideportivo Pisuerga sin una fecha clara para su puesta en funcionamiento", aseveró.

La portavoz de VTLP, Rocío Anguita, aseguró que es un nuevo ejemplo de “improvisación y mala gestión” por que se actuó deprisa para salir del paso, pero sin planificar correctamente una intervención que debía garantizar una solución definitiva.

Algo que genera preocupación en los clubes deportivos, deportistas y usuarios de la instalación, ya que la Concejalía no ha podido confirmar si el pabellón estará disponible para el inicio de la próxima temporada de la Liga Regular de Baloncesto ni para el resto de actividades deportivas y culturales, como conciertos, programadas en próximas fechas.

Es por ello que el grupo municipal reclamó al equipo de Gobierno que informe con transparencia sobre el estado real de las obras, establezca un calendario de ejecución creíble y garantice una reparación definitiva que permita recuperar cuanto antes el pleno funcionamiento de una instalación esencial para el deporte de la ciudad.