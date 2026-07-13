Carnero anuncia que el estadio José Zorrilla tendrá un nuevo aforo de 32.000 localidades con el cerramiento del fondo sur

El Fondo Sur del Estadio José Zorrilla donde se llevará a cabo la actuación de cerramiento. Real Valladolid.

“Vamos a conseguir tener 4.500 localidades más para elevar el aforo del Estadio José Zorrilla a las 32.000 localidades para adaptar la instalación a las exigencias de la UEFA, LaLiga y la Real Federación Española de Fútbol”, ha afirmado el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero.

Todo después de que la Junta de Gobierno Local haya aprobado hoy el expediente de contratación y la apertura del procedimiento abierto de licitación para la redacción del proyecto básico y de ejecución de las obras de cerramiento del fondo sur del estadio.

El contrato cuenta con un presupuesto base de licitación de 454.249 euros, con el IVA incluido, y constituye un nuevo paso en el proceso de modernización del principal recinto deportivo de la ciudad.

Esta actuación se enmarca en el Protocolo General de Actuación Conjunta suscrito el pasado 23 de marzo entre el Ayuntamiento de Valladolid y el Real Valladolid.

Todo para desarrollar un conjunto de actuaciones destinadas a mejorar el estadio municipal, adecuarlo a las actuales exigencias deportivas y garantizar su adaptación a la normativa vigente.

El objetivo principal del proyecto es completar el cerramiento del anillo superior del estadio mediante la actuación sobre el Fondo Sur, configurando una imagen homogénea del recinto y logrando el denominado ‘Efecto Bombonera’.

Con ello se mejorará la protección de los espectadores frente a las inclemencias meteorológicas, se incrementará el confort durante la celebración de eventos y se reforzará la funcionalidad de la instalación.

Asimismo, la actuación permitirá ampliar la capacidad del estadio con la incorporación de aproximadamente 4.500 nuevas localidades, elevando el aforo total hasta unos 32.000 espectadores, una cifra que permitirá responder a los estándares exigidos para instalaciones deportivas de Nivel 4 de la UEFA.

El proyecto supondrá, además, una actualización integral de una infraestructura municipal que constituye uno de los principales equipamientos deportivos de Valladolid y un importante activo para la promoción de la ciudad y su actividad económica.

Desde el punto de vista técnico, el equipo redactor deberá definir la solución arquitectónica y constructiva necesaria para ejecutar la ampliación del Fondo Sur, integrando una nueva fachada envolvente coherente con el resto del estadio, especialmente con los fondos Norte y Oeste, completando así el cerramiento climatológico del recinto.

La propuesta incluirá también nuevos espacios de servicio bajo la grada, con aseos públicos, zonas de restauración y áreas comerciales destinadas a mejorar la experiencia de los aficionados durante los eventos deportivos y de otra naturaleza que se celebren en el estadio.

En materia de accesibilidad, el proyecto contemplará la instalación de ascensores adaptados para personas con movilidad reducida, así como nuevos espacios reservados con condiciones óptimas de visibilidad.

Del mismo modo, incorporará estudios específicos de ingeniería para garantizar el cumplimiento de las exigencias en materia de evacuación, visibilidad y retransmisiones audiovisuales, adaptando el recinto a las normativas del Código Técnico de la Edificación, la Real Federación Española de Fútbol, LaLiga y la UEFA.

El adjudicatario dispondrá de un plazo máximo de tres meses para redactar el proyecto básico y de ejecución.

Tanto los trabajos previos de toma de datos y reconocimiento de la estructura como el desarrollo posterior de las obras se coordinarán con el calendario oficial de competición para evitar interferencias en los partidos y garantizar la seguridad de los asistentes.

Asimismo, el Ayuntamiento de Valladolid recuerda que la transformación integral del Estadio José Zorrilla conllevará una intervención de gran alcance sobre su entorno inmediato.

La ejecución de las futuras obras requerirá zonas destinadas al acopio de materiales, el tránsito continuado de maquinaria pesada y vehículos de obra, así como ocupaciones temporales de distintos espacios de servicio y circulación, circunstancias que desaconsejan acometer en este momento actuaciones que podrían verse afectadas o incluso resultar deterioradas durante el desarrollo de los trabajos.

En este sentido, la adecuación definitiva de los espacios de circulación y del aparcamiento del entorno del estadio forma parte de la planificación global vinculada a la ejecución de las obras, con el objetivo de que todas las actuaciones se desarrollen de manera coordinada, eficiente y con el mejor aprovechamiento de los recursos públicos.

De este modo, la mejora de estos espacios se llevará a cabo en el momento más adecuado dentro del desarrollo de la actuación integral sobre el recinto, evitando duplicidades y garantizando una solución definitiva y plenamente compatible con la nueva configuración del estadio.

Por último, señalar que el Ayuntamiento de Valladolid continúa avanzando con la actuación en la grada del Fondo Sur en la modernización del Estadio José Zorrilla, una infraestructura inaugurada en 1982 cuyo cerramiento quedó incompleto desde su construcción, habiéndose ejecutado únicamente la actuación correspondiente al Fondo Norte.

La intervención ahora impulsada permitirá culminar esa transformación, incrementar las prestaciones del estadio y reforzar su capacidad para albergar competiciones y eventos deportivos del máximo nivel.