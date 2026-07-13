Brutal agresión en una discoteca de Valladolid: estampa un vaso en la cara a un joven en los baños

Agentes de la Policía Nacional han detenido, en la madrugada del 11 de julio, a un hombre como presunto autor de un delito de lesiones.

Una llamada recibida en la Sala Cimacc 091, sobre las 05:10 horas de la madrugada, alertaba de que en una discoteca de Valladolid, los porteros retenían a un joven que, al parecer, había agredido a otro.

Hasta el lugar se desplazaron una dotación de la Policía Nacional y otra de la Policía Municipal, que trabajando de manera conjunta se entrevistaron con los requirentes e identificaron al joven retenido.

Según los porteros de la discoteca y varios testigos presentes, el joven retenido al parecer había estampado un vaso de cristal en el rostro de otro joven cuando estaba en los baños.

La víctima de la agresión se encontraba también a la puerta del local en estado de shock, y presentaba el cuello ensangrentado y lo que parecía una herida incisa sangrante y varios cortes más a la altura del pómulo, por lo que los policías solicitaron un indicativo médico para atender al varón.

El joven retenido reconoció a los agentes actuantes haberse sentido intimidado por la víctima y haber estampado un vaso que tenía en la mano contra el rostro del otro varón. El agresor tenía también heridas de tipo corte en la mano, fruto de la agresión.

Los sanitarios desplazados al lugar anticiparon a los policías que sería necesaria una intervención y tratamiento quirúrgico a la víctima por lo que se procedió a su traslado al Hospital Clínico Universitario.

Por todo esto los agentes de Policía Nacional y de Policía Municipal actuantes procedieron a la detención del joven como presunto autor de un delito de lesiones y a su traslado a dependencias de la Policía Nacional donde ha permanecido bajo custodia.

El detenido ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial competente que ha decretado su libertad.