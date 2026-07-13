El baile y la música animan las veladas de verano con tres programas en los barrios y el centro de Valladolid

El programa Plazas de Verano que se disfruta en el verano de Valladolid Fotografía: Ayuntamiento de Valladolid.

Las calles y las plazas del centro de Valladolid y también sus barrios, van a volver a llenarse de música y baile durante las veladas de verano con los ciclos estivales que llevan los nombres de ‘Plazas en verano’, ‘Danzas del mundo’ y ‘Tango a la luz de la luna’.

Se trata de propuestas que están organizadas por distintas asociaciones vallisoletanas y que cuentan con la colaboración de la Fundación Municipal de Cultura (FMC).

‘Plazas en verano’, programa impulsado por Bailasalsa, propone, por sexto año, un encuentro social en torno al baile en diferentes espacios públicos de la ciudad.

Será el jueves 16 de julio en la plaza de la Solidaridad (barrio de La Victoria), 6 de agosto en el templete de la plaza del Poniente (zona centro) y 3 de septiembre en la plaza de Juan Pablo II (barrio Villa del Prado).

Las citas empezarán a las 20:00h y concluirán a las 22:30 horas para respetar el derecho al descanso de los vecinos.

Cada una comenzará con un espectáculo de baile a cargo de alumnos de escuelas de la ciudad.

A continuación, el público podrá disfrutar de un baile social con animación que invitará a todos los asistentes a compartir las veladas estivales con sus vecinos.

Por su parte, los encuentros del ciclo ‘Tango a la luz de la luna’, organizados por Vallisoletango, llevarán los ritmos argentinos propios del tango y la milonga al Paseo Central del Campo Grande todos los sábados de julio y agosto entre las 21:00 y las 23:00h.

El Campo Grande acogerá, además, las sesiones de ‘Danzas del mundo’ propuestas por la asociación cultural Radalaila.

Una propuesta que aboga por el encuentro entre diferentes culturas y tradiciones a través del lenguaje común del baile. Estos encuentros tendrán lugar en el propio parque, junto a la Pajarera, todos los lunes de julio y agosto a partir de las 20:00h y hasta las 22:00h.